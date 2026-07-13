Tlaxcala alcanzó en 2026 el punto más alto de su bono demográfico, al registrar la mayor generación de jóvenes de su historia, por lo que el Consejo Estatal de Población (COESPO) llamó a aprovechar esta etapa para fortalecer el desarrollo económico y social de la entidad.

Durante el Diálogo Circular, el titular del COESPO, Stefano Di Grazia Hernández, explicó que, de acuerdo con las proyecciones del Consejo Nacional de Población (CONAPO), Tlaxcala cuenta con una población estimada de 1.45 millones de habitantes, una edad media de 29 años y 170 mil 608 personas de entre 18 y 24 años, el grupo poblacional más numeroso registrado en el estado.

COESPO prevé cambios demográficos en Tlaxcala hacia 2040

El funcionario señaló que las proyecciones indican que para 2040 la población de Tlaxcala llegará a 1 millón 648 mil 857 habitantes, mientras que el número de personas de 60 años o más aumentará 74.3 por ciento, al tiempo que comenzará a disminuir la población de entre 0 y 29 años.

Ante este escenario, destacó la importancia de impulsar políticas públicas que fortalezcan áreas como educación, salud, empleo y protección social, con el objetivo de responder a las necesidades que enfrentará la entidad en las próximas décadas.

Asimismo, indicó que el crecimiento poblacional será diferente entre municipios, por lo que la información demográfica permitirá orientar la inversión pública y las estrategias de desarrollo territorial en las zonas con mayor concentración de población joven.

El titular del COESPO agregó que el Gobierno de Tlaxcala impulsa acciones para ampliar las oportunidades educativas y fortalecer la infraestructura de salud, además de consolidar programas de protección para niñas, niños y adolescentes, con el propósito de aprovechar el bono demográfico y responder a los retos del futuro.