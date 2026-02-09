El Museo de Arte de Tlaxcala (MAT) albergará a partir del próximo 17 de febrero de 2026 la exposición “Cholombianos”, una propuesta multidisciplinaria que documenta y reivindica a una de las subculturas juveniles más singulares de México.

Los cholombianos, surgidos en los barrios populares de Monterrey, Nuevo León, a inicios del siglo XXI, emergieron como una expresión cultural que fusionó la estética chicana, la cultura colombiana y elementos del estilo regiomontano.

Exposición “Cholombianos” en Tlaxcala resignifica una identidad juvenil

La muestra ofrece una mirada artística, social y documental sobre esta subcultura juvenil, caracterizada por una identidad visual potente, expresada en la vestimenta, la música y el baile, que durante años fue injustamente asociada con la marginalidad.

A través de su narrativa visual, la exposición revela cómo estos jóvenes construyeron sentidos de pertenencia, resistencia y comunidad frente a contextos de exclusión social.

La exposición es curada por la fotógrafa y diseñadora inglesa Amanda Watkins, quien convivió durante más de seis años con integrantes de esta comunidad. Su trabajo se desarrolló en un periodo en el que los medios de comunicación estigmatizaban a los cholombianos.

La muestra propone una visión sensible y humanizada que desmonta prejuicios y retrata su dimensión creativa, espiritual y cultural.

Exposición “Cholombianos” reúne más de 2 mil 600 piezas en Tlaxcala

La exposición “Cholombianos” ha sido presentada previamente en recintos como el Museo de la Ciudad de México, la Nave Generadores del Centro de las Artes en Monterrey y la Galería Rich Mix en Londres, como parte de un esfuerzo internacional por visibilizar y resignificar expresiones culturales urbanas históricamente marginadas.

El proyecto curatorial de Amanda Watkins también se materializó en el libro “Cholombianos”, publicado por Trilce Ediciones, cuya segunda edición fue lanzada recientemente, consolidándose como un referente en el estudio visual de las culturas urbanas contemporáneas.

La muestra reúne más de 2 mil 600 piezas, entre las que destacan fotografías, prendas intervenidas, gorras bordadas, peinados escultóricos, escapularios, afiches, bitácoras personales, objetos de culto y música de cumbia rebajada, uno de los elementos sonoros más representativos de esta identidad urbana.

Museo de Arte de Tlaxcala presenta exposición “Cholombianos” (Cortesía)

Entre los rasgos más distintivos sobresalen los peinados que desafiaban la gravedad, el uso de ropa hasta tres tallas más grande con intervenciones textiles hechas a mano, así como la personalización de gorras con símbolos religiosos, nombres de seres queridos e íconos de la cumbia, elementos que reflejan el sentido de pertenencia y espiritualidad del movimiento.

En Tlaxcala, la inauguración se llevará a cabo el martes 17 de febrero, a las 17:00 horas, en el Museo de Arte de Tlaxcala, ubicado en Plaza de la Constitución 21, en el centro de la ciudad. La exposición permanecerá abierta al público hasta el 12 de abril, de martes a domingo, en un horario de 10:00 a 17:00 horas, con entrada gratuita.

Posteriormente, la muestra continuará su itinerancia en el Centro Cultural Teatro García Carrillo, en Saltillo, Coahuila.