Lorena Cuéllar Cisneros, gobernadora de Tlaxcala, participó en el Seminario “Tlaxcaltecas y españoles: un encuentro que marcó la Historia (siglos XVI y XVII)”, realizado en el marco de la Feria Internacional de Turismo (FITUR) 2026, con el objetivo de dialogar y reflexionar sobre el papel de Tlaxcala en la historia de México.

La ponencia se llevó a cabo en Casa de América, un espacio dedicado al diálogo cultural y a la reflexión histórica entre las naciones iberoamericanas, ubicado en Madrid.

Desde este foro, la mandataria estatal sostuvo que, cuando se analiza la historia con justicia y apego a la verdad, resulta difícil pensar el origen de México sin la participación de Tlaxcala.

Como Gobernadora de Tlaxcala, esta conversación me importa de manera muy especial. No sólo por lo que dice la historia, sino por lo que dice de las personas que la han vivido, interpretado y transmitido a lo largo del tiempo. Para Tlaxcala, este diálogo significa ser mirados con mayor justicia. Significa dejar atrás simplificaciones y reconocer que hubo decisiones, dignidad y responsabilidad política en un momento decisivo. Lorena Cuéllar

Lorena Cuéllar destaca la importancia histórica de Tlaxcala para México

Durante su intervención, la gobernadora señaló que mirar hacia 1519 permite reconocer el origen de la historia que hoy conforma al país, sin negar las consecuencias profundas de la conquista.

Explicó que de ese encuentro surgieron procesos que marcaron la cultura, la lengua, así como la fundación de ciudades y la conformación de nuevos territorios a lo largo de la Nueva España.

Nada de eso es ajeno ni distante. Permanece hasta el día de hoy en el trazo del territorio mexicano, en las formas de convivencia, en la memoria colectiva y en la identidad que hoy seguimos reconociendo como propia. Lorena Cuéllar

Asimismo, destacó que Tlaxcala no es un episodio menor del siglo XVI ni una referencia secundaria, ya que la Confederación tlaxcalteca contaba con una tradición política basada en el acuerdo, la deliberación colectiva y una sólida noción de autonomía territorial.

Agregó que el encuentro con los españoles convirtió a Tlaxcala en protagonista de un primer contacto intercultural sin precedentes, entre pueblos que no compartían historia, territorio ni referentes comunes.

Lorena Cuéllar lleva historia de Tlaxcala a Casa de América durante FITUR 2026. (Cortesía )

Señaló que Tlaxcala también aportó una forma propia de narrar este encuentro, al resaltar que el Lienzo de Tlaxcala articula identidad, territorio y memoria desde una perspectiva indígena, y constituye uno de los testimonios más tempranos de cómo un pueblo originario se pensó a sí mismo dentro de un mundo nuevo.

Desde esta perspectiva, Tlaxcala no pertenece únicamente a la historia nacional mexicana. Forma parte de una historia iberoamericana marcada por encuentros tempranos entre sociedades distintas que tuvieron que aprender a coexistir, a negociar y a reorganizar el mundo que conocían. Lorena Cuéllar

Lorena Cuéllar reconoce el valor del diálogo histórico durante FITUR 2026

La gobernadora de Tlaxcala agradeció la hospitalidad del Gobierno de España, de la Secretaría General Iberoamericana, de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y de la Embajada de México en España.

Finalmente, señaló que este seminario es valioso porque demuestra que la historia se honra cuando se revisa con rigor y apertura, y subrayó que el intercambio académico entre España y México, así como la cooperación institucional, representan la continuidad de un diálogo necesario en un marco de madurez y responsabilidad compartida.

El seminario contó con la presencia de León de la Torre, director general de Casa de América, y Eva Granados Galiano, secretaria de Estado de Cooperación Internacional, así como de Josefina Rodríguez Zamora, secretaria de Turismo del Gobierno de México, y Beatriz Paredes Rangel, vicepresidenta honorífica de la Comisión para la Conmemoración de los 500 Años de la Fundación de la Ciudad de Tlaxcala.

Lorena Cuéllar lleva historia de Tlaxcala a Casa de América durante FITUR 2026. (Cortesía )

La ponencia “La alianza de la Corona española con los tlaxcaltecas” estuvo a cargo de Sixto Sánchez-Lauro, de la Universidad de Extremadura, y Andrea Martínez Baracs, de la Biblioteca Digital Mexicana. Además, se realizaron dos mesas redondas sobre evangelización y la presencia tlaxcalteca en América y Asia.