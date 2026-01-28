En el marco de la Feria Internacional de Turismo (FITUR) 2026, la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, presentó en “Casa México” la estrategia “Destino Tlaxcala”, un plan integral con el que se busca posicionar al estado como una de las principales puertas culturales de México para el turismo internacional.

Desde España, la gobernadora subrayó que Tlaxcala se presenta ante el mundo como un destino seguro, confiable y con identidad propia, respaldado por un incremento superior al 400% en la llegada de turistas extranjeros en los últimos años.

Tlaxcala busca consolidarse como destino cultural y seguro ante el turismo internacional. (Cortesía)

La mandataria estuvo acompañada por el secretario de Turismo, Fabricio Mena Rodríguez, y el coordinador de Comunicación del Gobierno del Estado, Antonio Martínez Velázquez.

Lorena Cuéllar presenta los ejes de “Destino Tlaxcala”

Cuéllar señaló que uno de los pilares de esta estrategia es la seguridad, factor que ha sido clave para la generación de confianza entre inversionistas, organismos internacionales y visitantes. Asimismo, afirmó que Tlaxcala se mantiene entre los estados más seguros del país, lo que ha permitido atraer eventos deportivos de talla internacional y fortalecer su imagen como destino turístico.

De igual manera, destacó que Tlaxcala será el primer estado de México en contar con un Polo de Bienestar y Desarrollo Económico, proyecto que integrará infraestructura, inversión y vocación productiva con la actividad turística, con el objetivo de impulsar la derrama económica y la generación de empleos.

Tlaxcala busca consolidarse como destino cultural y seguro ante el turismo internacional. (Cortesía)

Por su parte, el secretario de Turismo expuso la oferta integral del estado, que combina patrimonio histórico, zonas arqueológicas, gastronomía tradicional y naturaleza, bajo un enfoque de conservación y sostenibilidad.

Destacó sitios como Cacaxtla, con murales prehispánicos emblemáticos, así como Xicohténcatl, Teocoaque y Tizatlán, fundamentales para comprender el origen de México.

Tlaxcala busca consolidarse como destino cultural y seguro ante el turismo internacional. (Cortesía)

Como parte del cierre del evento, se firmaron dos Cartas Compromiso con organismos clave del sector turístico nacional, acuerdos que fortalecerán la promoción de Tlaxcala en mercados internacionales y consolidarán su posicionamiento como un destino cultural estratégico.