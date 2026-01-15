En la Ciudad de México se llevó a cabo la exposición de bordados y tejidos más grande, reconocida por el Récord Guinness; en dicho evento, Tlaxcala destacó gracias al trabajo de artesanas de Ixtenco, quienes son reconocidas por su liderazgo en el bordado.

La exposición reunió 3 mil 106 piezas textiles elaboradas por artesanas y artesanos de los 32 estados del país, demostrando la diversidad cultural y la riqueza textil en México.

Artesanas de Ixtenco representan a Tlaxcala en Récord Guinness

Las artesanas de Ixtenco aportaron piezas que reflejan la identidad, saberes ancestrales y la herencia cultural de Tlaxcala.

Por otra parte, se explicó que cada obra exhibida fue elaborada con técnicas propias de cada región, como pepenado, punto de cruz, relleno y nudo.

Tlaxcala formó parte del Récord Guinness por la mayor exposición de piezas textiles del mundo (Cortesía)

La inauguración contó con momentos especiales, donde se resaltó la importancia del bordado, siendo una de las expresiones textiles más antiguas del mundo y una práctica que acompaña la vida cotidiana, fiestas y ciclos sociales. Asimismo, el bordado se transmite de generación en generación, siendo un conocimiento heredado.

Récord Guinness reconoce diversidad textil de México

Claudia Curiel de Icaza, secretaria de Cultura del Gobierno de México, detalló que la exposición se ubica en La Casa de los Pinos, la cual se ha consolidado como un espacio para difundir el arte popular y las expresiones comunitarias, destacando el valor simbólico y cultural de cada una de las piezas.

Además, se dio a conocer que esta exposición fue impulsada por la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, con el propósito de dar visibilidad a las técnicas de bordado en todo el país.

El juez Alfredo Arista fue el encargado de dar el certificado del Récord Guinness por las 3 mil 106 piezas exhibidas, cumpliendo con los lineamientos establecidos, destacando la participación de todo el país para hacer posible este reconocimiento.

Tlaxcala reafirma su compromiso de seguir impulsando la cultura con actividades que plasmen el valor de las y los ciudadanos del estado, como el Récord Guinness obtenido en 2024 por la mayor variedad de tacos de canasta del mundo, en 2025 por el pan de fiesta más grande del mundo y por el tapete de aserrín más largo del mundo, en 2022.