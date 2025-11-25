Durante un enlace con “La mañanera del Pueblo”, la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, oficializó la adhesión de la entidad al Compromiso Nacional por la Vida, la Tranquilidad y la Felicidad de las Mujeres, una estrategia federal que busca unificar leyes y acelerar la atención a la violencia sexual en todo el país.

Tlaxcala impulsa programas dirigidos a mujeres

La gobernadora detalló que el estado ya actualizó su Código Penal para incluir todas las agravantes relacionadas con el abuso sexual. Asimismo, destacó que el avance legislativo fue posible gracias al trabajo conjunto con el Congreso del estado.

Por otra parte, Lorena Cuéllar detalló que el 65% de los programas gubernamentales de Tlaxcala están orientados al bienestar de las mujeres.

Tlaxcala avanza con leyes más fuertes para proteger a las mujeres (Cortesía)

La mandataria estuvo acompañada por la diputada Lorena Ruíz García y la secretaria de las Mujeres estatal, Nydia Cano Rodríguez, quienes ratificaron el compromiso de fortalecer las políticas de igualdad.

Claudia Sheinbaum presenta los 20 compromisos nacionales

Durante la misma conferencia, la presidenta Claudia Sheinbaum, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, presentó los 10 compromisos nacionales que firmaron las y los gobernadores que se sumaron a esta iniciativa para erradicar la violencia:

Difusión permanente de la campaña por la igualdad y contra la violencia

Homologación del tipo penal de abuso sexual en todo el país

Evitar que denuncias por violencia sean desechadas sin revisión

Creación de mesas de coordinación entre instancias estatales y federales

Garantizar todos los derechos para todas las mujeres en cada entidad

Implementar senderos seguros

Promover el respeto e igualdad entre niñas y niños

Capacitar y certificar a servidores públicos

Instalar una mesa de trabajo entre secretarías de mujeres, Poder Judicial y fiscalías

Acompañar a víctimas indirectas de feminicidio

Por su parte, la secretaria de las Mujeres del Gobierno de México, Citlalli Hernández Mora, anunció el inicio de una campaña nacional de 16 días de activismo contra la violencia hacia las mujeres, que concluirá el 10 de diciembre.

Finalmente, presentó los avances del Plan Integral contra el Abuso Sexual, una de las líneas prioritarias del gobierno federal.

Con estas acciones, el gobierno de Tlaxcala reafirma su compromiso con la seguridad y el bienestar integral para las mujeres del estado.