Tlaxcala a cargo de la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar se mantiene en el primer lugar nacional en la conformación de Redes de Mujeres Constructoras de Paz (MUCPAZ), con 322 agrupaciones distribuidas en sus 60 municipios, informó el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESESP).

Estas redes promueven la participación de las mujeres en la prevención de la violencia, la recuperación de espacios públicos y la construcción de entornos seguros en sus comunidades.

Durante los Diálogos Circulares, la jefa de oficina del Centro Estatal de Prevención Social del SESESP, Gethsemaní Velázquez Cervantes informó que durante 2026 se ha capacitado a 5 mil 515 mujeres en temas relacionados con sus derechos, empoderamiento, seguridad y participación comunitaria. La funcionaria destacó que Tlaxcala fue el primer estado del país en incorporar a mujeres policías a esta estrategia de organización comunitaria.

Gethsemaní Velázquez destaca 22 Redes de Mujeres Constructoras de Paz (cortesía )

MUCPAZ Tlaxcala suma 322 redes en los 60 municipios

De las 322 agrupaciones registradas al corte de octubre de 2026, 59 están integradas por mujeres policías. Además, dos redes agrupan a integrantes de Protección Civil en Tlaxco y Yauhquemehcan, mientras que siete se han constituido en instituciones educativas.

De acuerdo con la jefa de oficina del Centro Estatal de Prevención Social del SESESP el número de agrupaciones pasó de 284 en 2023 a 322 en octubre de 2026.

En los resultados nacionales del programa MUCPAZ correspondientes al periodo 2020-2023, Tlaxcala encabezó la conformación de redes, seguido de Morelos, con 92; Veracruz, con 90; Oaxaca, con 65, y Puebla, con 45.

Durante ese periodo se reportaron mil 251 redes en 28 entidades federativas, con la participación de 26 mil 708 mujeres.

Entre los municipios de Tlaxcala con mayor número de agrupaciones destacan:

Huamantla: 45 redes.

Tlaxcala: 25 redes.

Ixtacuixtla: 24 redes.

Tlaxco: 20 redes.

Apetatitlán de Antonio Carvajal: 10 redes.

Yauhquemehcan: 10 redes.

Tzompantepec: nueve redes.

San Pablo del Monte: ocho redes.

Calpulalpan: ocho redes.

¿Cómo funcionan las Redes de Mujeres Constructoras de Paz?

La estrategia busca fortalecer el liderazgo y la participación comunitaria de las mujeres, para que identifiquen problemas en sus localidades, propongan soluciones y compartan información sobre derechos, servicios de atención y mecanismos de prevención de la violencia.

Para conformar las redes, el Centro Estatal de Prevención Social trabaja con las autoridades municipales mediante convocatorias y sesiones informativas. Posteriormente, las participantes elaboran diagnósticos comunitarios para detectar espacios inseguros y definir acciones preventivas.

Como parte del programa, se ofrecen más de 360 cursos en coordinación con los municipios. Las actividades incluyen talleres de empoderamiento, formación e inserción laboral, nuevas masculinidades, prevención de adicciones e identificación de los tipos y ciclos de la violencia.

También se brinda capacitación sobre números de emergencia, defensa personal, derechos de las mujeres, sororidad y salud reproductiva.

Las redes cuentan con grupos de WhatsApp para facilitar la comunicación entre sus integrantes, difundir información preventiva y reportar oportunamente situaciones de riesgo a través de los canales de atención correspondientes.

Lorena Cuéllar impulsa la continuidad de la estrategia en Tlaxcala

La jefa de oficina del Centro Estatal de Prevención Social del SESESP, Gethsemaní Velázquez señaló que el impulso de la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar, ha permitido dar continuidad a las Redes de Mujeres Constructoras de Paz y ampliar las oportunidades de capacitación.

La funcionaria recordó que Tlaxcala fue sede del Foro Nacional Construyendo Redes de Paz y del arranque nacional de la estrategia, encuentros que dieron proyección al trabajo de organización comunitaria realizado en la entidad.

El objetivo, indicó, es ampliar el número de agrupaciones y las acciones de formación para consolidar la participación de las mujeres en la prevención de la violencia y la construcción de paz en los 60 municipios del estado.