La gobernadora Lorena Cuéllar destacó que a través del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (Sedif), su administración ha realizado 160 mil 505 valoraciones y entregado 106 500 lentes graduados gratuitos con una inversión de 31 millones de pesos.

Durante la puesta en marcha de las actividades en la escuela primaria “Miguel Hidalgo”, ubicada en la comunidad de Acuitlapilco, municipio de Tlaxcala, la mandataria señaló que el programa de la Unidad de Atención Visual y Entrega de Lentes del Sedif contribuye a eliminar barreras de desigualdad y mejorar la calidad del aprendizaje en las instituciones de educación primaria.

Arranque del programa Contigo para Ver, Aprender y Avanzar (cortesía)

Programa contempla atención en los 60 municipios

Para 2026, la estrategia tiene como meta realizar 33 mil valoraciones y entregar 23 mil lentes graduados gratuitos a estudiantes de instituciones educativas de los 60 municipios de Tlaxcala.

La presidenta honorífica del Sedif, Mariana Espinosa de los Monteros Cuéllar, subrayó que para la administración de Lorena Cuéllar Cisneros la salud visual de niñas, niños y adolescentes es una prioridad.

Arranque del programa Contigo para Ver, Aprender y Avanzar (cortesía)

que ninguna niña o niño trunque su futuro por no poder ver con claridad todo lo que hay alrededor”. Mariana Espinosa de los Monteros Cuéllar, presidenta honorífica del Sedif

Explicó que el programa también representa un apoyo para la economía de las familias, debido a que madres y padres ya no tienen que cubrir los gastos correspondientes a estudios de valoración y adquisición de lentes.

Este año seguiremos escribiendo nuevas historias, podremos ver a nuevos niños que van a aprender muchísimo, porque este programa se trata de prevenir, de generar igualdad de oportunidades y, principalmente, se trata de que ningún niña o niño vea limitado su futuro por la condición de no poder ver bien. Mariana Espinosa de los Monteros Cuéllar, presidenta honorífica del Sedif

Lentes gratuitos buscan fortalecer el aprendizaje

El secretario de Educación, José Alonso Trujillo Domínguez, destacó que contar con una visión adecuada permite que las y los estudiantes se desenvuelvan plenamente dentro de las aulas, por lo que resaltó la importancia de proporcionar lentes gratuitos a niñas y niños de las instituciones educativas del estado.

Por su parte, la directora de la primaria “Miguel Hidalgo”, Yahaira García Muñoz, señaló que la entrega de lentes representa una herramienta para mejorar el aprendizaje y la participación de niñas, niños y adolescentes en las actividades escolares, además de fortalecer su desarrollo integral.

Arranque del programa Contigo para Ver, Aprender y Avanzar (cortesía)

A nombre de las y los beneficiarios, una de las estudiantes de la primaria “Miguel Hidalgo” indicó que recibir lentes representa una oportunidad para aprender mejor, disfrutar las clases, cumplir sus sueños y construir un mejor futuro.