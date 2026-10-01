Lorena Cuéllar Cisneros, gobernadora de Tlaxcala, entregó la obra de construcción de guarniciones, pavimento de adoquín, agua potable y drenaje sanitario en el Libramiento de las colonias Iturbide–El Sabinal, en Tlaxco, vialidad que permaneció sin pavimentar durante más de 20 años.

La obra se realizó mediante el programa Peso a Peso, con una inversión de 5 millones 975 mil 803 pesos, aportada de manera conjunta por el gobierno estatal y el Ayuntamiento de Tlaxco. Los trabajos buscan mejorar la movilidad de las familias y la conexión entre comunidades.

Lorena Cuéllar entrega obra vial en Tlaxco tras más de 20 años

Durante la entrega, Lorena Cuéllar destacó las transformaciones que ha tenido Tlaxcala durante los últimos cinco años y recordó que las condiciones de infraestructura del estado eran diferentes hace dos décadas.

La gobernadora señaló que desde 2021 se han canalizado 233 millones de pesos adicionales al presupuesto de los municipios para la realización de distintas obras, mediante acciones conjuntas y el programa Peso a Peso, con el objetivo de ampliar la capacidad de los ayuntamientos para atender necesidades de infraestructura.

La nueva vialidad permitirá mejorar el traslado entre comunidades de Tlaxco y funcionará como una ruta alternativa durante actividades como la feria, cuando algunas calles del centro de la localidad permanecen cerradas.

Tlaxco estrena vialidad con inversión de 5.9 mdp (Cortesía )

Tlaxco recibe pavimento, agua potable y alcantarillado con Peso a Peso

El secretario de Infraestructura, Eduardo Rubén Hernández Tapia, detalló que la obra contempló 584 metros lineales de pavimento de adocreto, equivalentes a 5 mil 146 metros cuadrados, además de mil 51 metros lineales de guarniciones.

También se instalaron 596 metros lineales de tubería para drenaje sanitario y 548 metros lineales de red de agua potable. Los trabajos incluyeron pintura de guarniciones y señalamiento vial.

Por su parte, la presidenta municipal de Tlaxco, Diana Torrejón Rodríguez, señaló que la vialidad permanecía sin pavimentar desde la apertura de la colonia en 2002. Destacó que su rehabilitación permitirá mejorar la comunicación entre dos comunidades y reconoció que el proyecto fue posible mediante el programa Peso a Peso.

Lorena Cuéllar anuncia más obras en Tlaxco para 2026 y 2027

Durante su visita, Lorena Cuéllar también habló sobre los avances en materia de salud en Tlaxcala y señaló que el estado pasó de enviar pacientes a otras entidades para recibir atención médica a recibir pacientes provenientes de otros estados.

La gobernadora destacó la construcción de nuevos hospitales y las acciones realizadas durante su administración para fortalecer los servicios de salud.

En materia de infraestructura, Eduardo Rubén Hernández Tapia informó que las acciones continuarán en Tlaxco durante 2026 y 2027, como parte de la coordinación entre el gobierno estatal y el municipio para desarrollar obras y aprovechar los recursos disponibles.