Lorena Cuéllar inaugura C2 en Terrenate para reforzar seguridad

La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros encabezó la inauguración del Centro de Control y Comando (C2) de Terrenate, infraestructura que busca fortalecer las capacidades de vigilancia y atención de emergencias en este municipio de Tlaxcala.

Durante un recorrido por las instalaciones, la mandataria destacó la importancia de que Terrenate cuente con un centro vinculado al Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5I), además de puntos de monitoreo inteligente instalados en sitios estratégicos.

Lorena Cuéllar suma 47 C2 inaugurados en Tlaxcala

Con la puesta en funcionamiento del C2 de Terrenate, suman 47 C2 inaugurados de los 52 que actualmente operan en Tlaxcala, como parte de las acciones emprendidas por el Gobierno del Estado para fortalecer la infraestructura de seguridad.

La gobernadora señaló que el fortalecimiento de la seguridad requiere coordinación entre los distintos órdenes de gobierno, además de herramientas tecnológicas que permitan responder de manera oportuna a las necesidades de la población.

Esta infraestructura también busca mejorar la coordinación entre las instituciones responsables de la prevención y atención de emergencias en la entidad.

C2 de Terrenate cuenta con 10 puntos de monitoreo inteligente

El director del C5I del Estado de Tlaxcala, Gerardo Bucio Vergel, explicó que el C2 de Terrenate cuenta con 10 puntos de monitoreo inteligente, al igual que los demás centros que han sido puestos en operación.

Detalló que la incorporación de cámaras, sistemas de radiocomunicación y la conexión directa con la red estatal permite fortalecer la coordinación de las corporaciones de seguridad y mejorar su capacidad de respuesta ante hechos delictivos.

Como ejemplo, refirió que recientemente se registró la persecución de un vehículo proveniente de otro municipio, cuyo seguimiento pudo realizarse mediante las cámaras y la coordinación directa con el C2, lo que permitió concretar la detención de vehículos y personas involucradas.

Lorena Cuéllar inaugura C2 en Terrenate para reforzar seguridad (Cortesía )

El presidente municipal de Terrenate, Filogonio Palafox Dorantes, agradeció a Lorena Cuéllar Cisneros el respaldo para fortalecer la seguridad del municipio mediante la puesta en operación del C2.

Asimismo, destacó que el sistema de videovigilancia ha sido utilizado para apoyar la localización de personas y vehículos relacionados con hechos delictivos.

Entre los casos mencionados se encuentran investigaciones relacionadas con robo de ganado, en las que el sistema permitió identificar a presuntos responsables y ponerlos a disposición de las autoridades correspondientes.