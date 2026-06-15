El estado de Tlaxcala a cargo de la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros, se consolidó como primer lugar nacional en programas y acciones de desarrollo social, con 108 estrategias y más de 220 mil tlaxcaltecas beneficiados al año en los 60 municipios, por la Secretaría de Bienestar Estatal, durante los “Diálogos Circulares”.

De acuerdo con el Censo Nacional de Gobiernos Estatales 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), los programas implementados por la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros se distribuyen en salud, con 27.7 por ciento del total; bienestar económico, con 26.9 por ciento; educación y alimentación, con 10.2 por ciento cada uno; vivienda digna y no discriminación, con 7.4 por ciento; trabajo, con 5.6 por ciento; y seguridad social, con 4.6 por ciento.

La titular de la Secretaría de Bienestar, María Estela Álvarez Corona, señaló que la atención se enfoca prioritariamente en municipios con mayores índices de pobreza y carenceias sociales, entre ellos El Carmen Tequexquitla, Tlaxco, Apizaco, Mezatecochco, Calpulalpan y Chiautempan, sin dejar de atender al resto de las demarcaciones de la entidad.

El estado de Tlaxcala a cargo de la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros, se consolidó como primer lugar nacional en programas y acciones de desarrollo social. (CORTESÍA )

Secretaría del Bienestar y gobierno de Tlaxcala han impulsado mejoras sociales a través de programas sociales

En materia de vivienda, la actual administración enfatizó que ha impulsado acciones para mejorar las condiciones de los hogares tlaxcaltecas, entre ellas la entrega de 10 mil 532 calentadores solares, 10 mil 332 tinacos, 5 mil 588 apoyos de puertas y ventanas, 5 mil 748 acciones del programa “Bienestar para tu Hogar”, 3 mil 253 estufas ahorradoras de leña, 2 mil 217 sistemas de captación de agua en viviendas y mil 669 acciones de pisos y techos dignos.

Asimismo, puntualizaron que se fortalecieron las estrategias de alimentación y desarrollo comunitario mediante la entrega de 86 mil 322 paquetes alimentarios a través del Banco de Alimentos, más de 7 mil 590 mujeres beneficiadas mediante el programa “Bienestar para tu Nutrición”, 286 acciones de “Autosuficiencia Alimentaria”, 130 molinos familiares, apoyos para 300 tlaxcaltecas de la estrategia “Bienestar para las Personas Indígenas” y 205 acciones de empleo temporal.

La titular de la Secretaría de Bienestar, María Estela Álvarez Corona resaltó también los avances en salud e inclusión, con la entrega de 46 mil 915 ayudas funcionales para personas con discapacidad, 19 mil 258 personas beneficiadas mediante la “Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad” , así como más de 195 mil beneficiarios del programa “Bienestar para tu Salud”.

Además, informó que se construyeron cinco Parques Inclusivos en el mismo número de municipios y se realizaron 291 cirugías de cataratas, acciones que fortalecen la autonomía, movilidad y calidad de vida de personas que requieren atención prioritaria.

La titular de la Secretaría de Bienestar, María Estela Álvarez Corona explicó que estas acciones son operadas por una estructura gubernamental integrada por 62 dependencias y organismos, con una plantilla de 37 mil 516 personas servidoras públicas, de las cuales 21 mil 953 son mujeres, equivalente al 58.5 por ciento del total.

Finalmente, indicó que la inversión acumulada únicamente por la Secretaría de Bienestar en programas sociales durante la presente administración es superior a mil millones de pesos y cercana a mil 500 millones, recursos que han permitido ampliar la cobertura de apoyos y fortalecer las condiciones