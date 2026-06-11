La Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT) presentó los alcances del programa de placas vehiculares conmemorativas de la Copa Mundial de Fútbol 2026, una iniciativa que permitirá a las y los propietarios de unidades particulares portar un distintivo a fiesta mundialista que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

Durante el Diálogo Circular de la Coordinación de Comunicación (CCOM), el titular de la SMyT, Marco Tulio Munive Temoltzin, explicó que estas placas fueron diseñadas como un recuerdo de la justa mundialista deportiva y cuentan con las autorizaciones correspondientes de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

La SMyT presentó las placas conmemorativas por el Mundial 2026.

Placas contienen elementos gráficos como canchas, silbatos, balones y jugadores

El funcionario detalló que para este proyecto se adquirieron 24 mil 730 juegos de placas, las cuales contienen elementos gráficos relacionados con el fútbol, como canchas, guantes, silbatos, balones y jugadores, además de un engomado especial con la misma identidad visual autorizada para esta edición conmemorativa.

Munive Temoltzin destacó que la respuesta ciudadana ha sido favorable desde el anuncio de las nuevas placas, ya que numerosos propietarios de vehículos han mostrado interés en obtenerlas. Asimismo, aclaró que la obtención de las placas mundialistas es completamente opcional y no forma parte de un programa de reemplacamiento.

Eso ha causado mucho interés de los ciudadanos que tienen vehículos y que quieren adquirir sus placas; ya están disponibles en nuestras delegaciones y oficinas centrales. Marco Tulio Munive Temoltzin, titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte

La SMyT presentó las placas conmemorativas por el Mundial 2026. (CORTESÍA)

Trámites y costo de emplacamiento vehicular

Las placas podrán obtenerse mediante los trámites de alta vehicular para unidades nuevas, seminuevas o provenientes de otras entidades, así como a través del canje de placas para quienes ya cuentan con registro estatal.

Los costos establecidos son de mil 877 pesos para altas vehiculares y mil 232 pesos para el canje de placas, conforme a las disposiciones aprobadas por el Congreso local.

El titular de la SMyT subrayó que este programa no representa gastos extraordinarios para la administración estatal, ya que fue considerado dentro de la planeación presupuestal ordinaria de la dependencia.

De igual forma, recordó que las personas adultas mayores con credencial del INAPAM y quienes acrediten alguna discapacidad mediante dictamen médico expedido por el CRI Apizaco pueden acceder a un descuento del 50 por ciento en los costos correspondientes para vehículos tipo automóvil, como parte de las políticas de inclusión y apoyo social que impulsa el Gobierno del Estado.

Finalmente, Marco Tulio Munive Temoltzin reiteró que las placas conmemorativas representan una oportunidad para que las y los tlaxcaltecas formen parte de un acontecimiento histórico para el país, al tiempo que conservan un recuerdo de la Copa Mundial de Fútbol 2026, fortaleciendo el sentido de identidad y participación en uno de los eventos deportivos más importantes del mundo.