La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros refrendó el respaldo de Tlaxcala a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al destacar la defensa de la soberanía nacional como uno de los ejes fundamentales del proyecto de transformación que impulsa el Gobierno de México.

En el marco de la conmemoración por los dos años del triunfo electoral de la mandataria federal, Cuéllar resaltó que las políticas impulsadas por la Cuarta Transformación han contribuido al bienestar de millones de familias y fortalecido la justicia social en el país.

Tlaxcala reafirma su apoyo a la defensa de la soberanía nacional

Durante su mensaje previo al informe nacional de la presidenta, la gobernadora reconoció el liderazgo de Claudia Sheinbaum y señaló que su administración representa la continuidad de un movimiento que ha colocado a la ciudadanía en el centro de las decisiones públicas.

Desde la Plaza de la Constitución, destacó la postura de la titular del Ejecutivo federal en la defensa de la soberanía mexicana, así como su compromiso con los principios de independencia, respeto entre las naciones y no intervención.

Desde Tlaxcala le decimos fuerte: presidenta, no está sola, a México se le respeta y se le protege. Tlaxcala respalda la defensa de nuestra soberanía nacional, con México todo, contra México nada. Lorena Cuéllar, Gobernadora de Tlaxcala.

Cuéllar Cisneros subrayó además que uno de los principales avances de la transformación ha sido convertir diversos programas y apoyos sociales en derechos garantizados, brindando mayor certeza y protección a la población.

La mandataria también agradeció el respaldo que la presidenta Claudia Sheinbaum ha otorgado a Tlaxcala y reconoció la confianza depositada en la entidad para impulsar proyectos estratégicos de desarrollo.

Finalmente, reiteró el compromiso de su administración de continuar trabajando de manera coordinada con el Gobierno de México para fortalecer el bienestar, ampliar las oportunidades de crecimiento y consolidar la transformación en beneficio de las familias tlaxcaltecas.