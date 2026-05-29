Tlaxcala invitó a la ciudadanía a participar en la transmisión especial del mensaje que encabezará la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, con motivo de los dos años del triunfo del Segundo Piso de la Cuarta Transformación.

La transmisión se llevará a cabo el próximo domingo 31 de mayo desde la Plaza de la Constitución, como parte de una estrategia nacional para acercar este mensaje de manera simultánea a ciudadanos de las 32 entidades del país, sin necesidad de movilizaciones masivas hacia la capital.

Tlaxcala instalará pantallas para transmitir el mensaje de Claudia Sheinbaum

Para este encuentro ciudadano, en el primer cuadro de la ciudad de Tlaxcala se instalarán pantallas y equipo de sonido para que las y los asistentes puedan seguir el mensaje presidencial en un espacio adecuado para su difusión.

De acuerdo con lo expresado por la presidenta Claudia Sheinbaum durante la “Mañanera del Pueblo”, este ejercicio busca que las plazas públicas de todo México se conviertan en espacios de encuentro ciudadano para escuchar el informe y refrendar los principios de soberanía, transformación y defensa del país impulsados por el Gobierno de México.

En Tlaxcala, la concentración ciudadana iniciará a partir de las 08:30 horas, mientras que la transmisión comenzará puntualmente a las 11:00 de la mañana desde el primer cuadro de la capital del estado.

Durante la transmisión, las y los asistentes podrán conocer las acciones más relevantes impulsadas por el Gobierno de México y su impacto en Tlaxcala en materia de bienestar, infraestructura, programas sociales y desarrollo.

El Gobierno del Estado reiteró la invitación a las familias tlaxcaltecas para acudir a este encuentro ciudadano y participar en esta jornada informativa de alcance nacional.