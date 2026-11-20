El Instituto Politécnico Nacional (IPN) otorgó la Presea “Lázaro Cárdenas” al secretario de Turismo de Tlaxcala, Fabricio Mena Rodríguez, en reconocimiento a su trayectoria profesional, desempeño en el servicio público y compromiso con la comunidad politécnica.

El funcionario estatal recibió la máxima distinción de la institución educativa, luego de que su candidatura fuera aprobada por el Consejo General Consultivo del IPN.

La entrega del reconocimiento estuvo a cargo del secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, en representación de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y del director general del IPN, Arturo Reyes Sandoval.

IPN otorga Presea a secretario de Turismo de Tlaxcala (cortesía )

Reconocen trayectoria de Fabricio Mena en el servicio público

Egresado de la Escuela Superior de Turismo del Politécnico, Fabricio Mena Rodríguez ha contribuido desde el ámbito legislativo a fortalecer los vínculos entre Tlaxcala y la institución educativa.

En 2022, cuando se desempeñaba como diputado de la LXIV Legislatura local y presidente de la Comisión de Turismo, impulsó el reconocimiento a las aportaciones educativas del Politécnico, iniciativa que se concretó en junio de 2024 con la inscripción del nombre de la institución en letras doradas en el Muro de Honor del Congreso del Estado.

Su trayectoria comprende distintos cargos administrativos en los poderes legislativos federal y estatal, así como en el Órgano de Fiscalización Superior. También se desempeñó como tesorero del Patronato de la Feria de Tlaxcala y director de Planeación de la Secretaría de Turismo estatal.

Desde septiembre de 2024, Mena Rodríguez encabeza la política turística de Tlaxcala, por nombramiento de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros.

IPN otorga Presea a secretario de Turismo de Tlaxcala (cortesía )

Presea Lázaro Cárdenas, máxima distinción del IPN

La Presea Lázaro Cárdenas fue instituida en 1980 y constituye el máximo reconocimiento que entrega anualmente el IPN a estudiantes, docentes, investigadores, egresados y exdirectores que destacan por su excelencia, trayectoria y compromiso social.

Con este galardón, el Politécnico reconoce las aportaciones profesionales y el desempeño de integrantes de su comunidad en distintos ámbitos.