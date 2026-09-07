El secretario de Desarrollo Económico (Sedeco), Javier Marroquín Calderón, anunció la realización del Foro Automotriz 2026, que se llevará a cabo del 30 de septiembre al 1 de octubre en el Centro de Convenciones de Tlaxcala.

La estrategia que impulsa el Gobierno de Tlaxcala tiene el objetivo de fortalecer la competitividad del sector mediante la vinculación entre empresas, el impulso de la proveeduría local, la atracción de inversiones y el desarrollo de talento.

Foro Automotriz 2026 fortalecerá competitividad y proveeduría en Tlaxcala. (cortesía)

Foro Automotriz 2026 busca fortalecer proveeduría y electromovilidad

En su participación en el Diálogo Circular de la Coordinación de Comunicación, el secretario de Sedeco, Javier Marroquín afirmó que este espacio también impulsa nuevas oportunidades de negocio para empresas tlaxcaltecas y alianzas estratégicas que contribuyen a la integración de cadenas de valor, la innovación y la transición hacia la electromovilidad y la manufactura avanzada.

Este Foro Automotriz, que año con año va superando las metas, fue creado por Gobierno en sinergia con la iniciativa privada, con las diferentes cámaras de organismos empresariales, para que ellos puedan tener más y mejores oportunidades, nuevos clientes, nuevas oportunidades de venta, nuevos canales de venta y poder cambiar todo el tema de proveeduría extranjera, local, regional, para que le vaya mejor a Tlaxcala, a la región centro, a México, y así poder fortalecer la economía mexicana. Javier Marroquín Calderón, secretario de Desarrollo Económico de Tlaxcala

El programa contempla conferencias magistrales, encuentros empresariales B2B, exhibición de productos y espacios de vinculación para que las empresas puedan mostrar sus capacidades y establecer relaciones comerciales.

Entre los temas que se abordarán se encuentran el futuro del empleo automotriz, inteligencia artificial, sostenibilidad y manufactura verde, electromovilidad en México, oportunidades para Tlaxcala dentro del corredor automotriz y las nuevas cadenas globales de suministro.

También se analizará la implementación de nuevas tecnologías y la necesidad de contar con trabajadores especializados y capacitados para responder a las nuevas demandas de la industria automotriz. ,

Esa es la importancia de que se conozcan las empresas que están instaladas en el estado y en la región centro como Puebla, Estado de México, Hidalgo y Veracruz. Vamos a seguir trabajando para que este sector tan importante aquí en el Estado, lo podamos seguir fortaleciendo y seguir haciendo que las cosas buenas pasen aquí en el estado. Javier Marroquín Calderón, secretario de Desarrollo Económico de Tlaxcala

Foro Automotriz 2026 fortalecerá competitividad y proveeduría en Tlaxcala. (cortesía)

Más de 30 empresas compradoras buscarán proveedores en la región

La directora general del Clúster Automotriz de la Zona Centro Puebla-Tlaxcala, Mónica Doger Ramírez, señaló que el Foro Automotriz de Tlaxcala se ha convertido en un centro de negocios y en una plataforma para posicionar a las empresas del sector en México.

Adelantó que más de 30 empresas compradoras participarán en la búsqueda de nuevas proveedurías en la región, lo que representa oportunidades para desarrollar negocios, generar empleos y fortalecer la cadena productiva.

La directora general del Clúster Automotriz de la Zona Centro Puebla-Tlaxcala, Mónica Doger Ramírez, expuso que el sector automotriz en México genera 104 mil millones de dólares y coloca al país como el séptimo productor de vehículos y el cuarto generador de autopartes a nivel mundial.

México también es el principal proveedor de vehículos y autopartes de Estados Unidos. De acuerdo con los datos expuestos durante el encuentro, la industria representa 30 por ciento de las exportaciones y 4.6 por ciento del PIB del país, mientras que 16.2 por ciento de las inversiones en México está relacionado con el sector automotriz. La industria genera además más de 4.5 millones de empleos directos e indirectos.

A nueve años de su conformación, el Clúster Automotriz de la Zona Centro Puebla-Tlaxcala cuenta con 120 socios comerciales, que generan 18 mil 500 empleos mediante las armadoras Volkswagen y Audi. Asimismo, las 230 empresas de autopartes representan 68 mil empleos, de los cuales 13 mil 500 corresponden a Tlaxcala.

El clúster junto con el gobierno, pues estamos fortaleciendo el desarrollo del capital humano, de la industria automotriz. Tenemos que ser más productivos, más eficientes, capacitarlos en los temas que tienen que ver con el cumplimiento normativo estatal, federal, internacional. Mónica Doger Ramírez, directora general del Clúster Automotriz de la Zona Centro Puebla-Tlaxcala

Por su parte, la directora general del COMCE Sur, Josefina Lombard Sánchez, destacó la ubicación geográfica de Tlaxcala y señaló que esta condición favorece el fortalecimiento de la industria automotriz.

La directora general del COMCE Sur, Josefina Lombard Sánchez, agregó que el desarrollo de espacios de vinculación puede favorecer la atracción de nuevas inversiones nacionales y extranjeras, además de facilitar su relación con empresas locales y abordar temas de innovación y negociaciones relacionadas con el T-MEC.

Foro Automotriz 2026 fortalecerá competitividad y proveeduría en Tlaxcala. (cortesía)

En representación de Canacintra, Francisco Romero Levet informó que, por primera vez, la cámara participará como patrocinador del Foro Automotriz 2026, lo que permitirá a sus agremiados acceder a nuevos mercados y espacios estratégicos para el crecimiento empresarial.

Las empresas interesadas en participar como proveedoras o expositoras podrán consultar la información y realizar su registro en el sitio oficial del Foro Automotriz de Tlaxcala.