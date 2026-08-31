El gobierno de Lorena Cuéllar Cisneros ha destinado más de mil 209 millones de pesos entre 2022 y 2026 para fortalecer la atención de las personas con discapacidad en Tlaxcala.

La inversión supera en más de 21 veces los 57.5 millones de pesos ejercidos entre 2017 y 2021, y contempla acciones de rehabilitación, pensiones, infraestructura, capacitación y ayudas funcionales para este sector de la población.

Tlaxcala invierte mil 209 mdp en personas con discapacidad (Cortesía )

Lorena Cuéllar impulsa infraestructura para personas con discapacidad

Uno de los principales proyectos es el Centro de Rehabilitación, Inclusión y Autismo de Tlaxcala (CRIAT), cuya construcción y equipamiento representaron una inversión superior a 631 millones de pesos.

A ello se suman cerca de 64 millones de pesos para el Centro de Capacitación para Personas con Discapacidad, diseñado para desarrollar habilidades y ampliar las oportunidades de autonomía e incorporación a actividades productivas.

La administración estatal también destinó más de 428 millones de pesos para ampliar la cobertura de la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad, mediante un esquema coordinado con el Gobierno de México.

La política de atención también contempla rehabilitación especializada y ayudas funcionales, con el objetivo de fortalecer la autonomía, inclusión y calidad de vida de las personas con discapacidad y sus familias.

La trayectoria de Lorena Cuéllar en educación especial

La atención a este sector tiene además un vínculo con la trayectoria profesional de la gobernadora, quien es licenciada en Educación Especial y comenzó su carrera en este ámbito en 1979.

Cuéllar Cisneros fue directora de la Escuela de Educación Especial número 1 de Tlaxcala y trabajó con niñas y niños sordos y ciegos, experiencia que posteriormente trasladó a su actividad en el servicio público.

Con estos recursos, el gobierno estatal busca consolidar una red de atención que abarque desde apoyos económicos y rehabilitación hasta capacitación e infraestructura especializada.