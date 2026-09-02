Lorena Cuéllar Cisneros encabezó la firma del convenio de colaboración entre el Gobierno del Estado y el Consejo de Notarios de Tlaxcala para poner en marcha la campaña “Septiembre, Mes del Testamento”, que este año se extenderá hasta diciembre con el objetivo de brindar certeza jurídica y tranquilidad a las familias tlaxcaltecas sobre el destino de su patrimonio.

La estrategia busca proteger el patrimonio de las familias y prevenir conflictos futuros, por lo que la mandataria estatal destacó la importancia de dejar establecida la voluntad sobre los bienes que representan años de trabajo y esfuerzo. Señaló que una firma puede marcar la diferencia en la tranquilidad de una familia.

“Septiembre, Mes del Testamento” se extenderá hasta diciembre en Tlaxcala

Lorena Cuéllar exhortó a las familias tlaxcaltecas a aprovechar los cuatro meses que comprenderá el programa, de septiembre a diciembre, para acudir a la notaría de su preferencia, recibir orientación y realizar el trámite.

La mandataria reiteró su compromiso con las personas adultas mayores y destacó que las acciones de su administración están enfocadas en fortalecer el bienestar de miles de hogares. En este sentido, recordó que Tlaxcala cuenta con 130 programas destinados a apoyar a las familias.

Durante su intervención, el secretario de Gobierno, Luis Antonio Ramírez Hernández, destacó la importancia de las personas adultas mayores para la sociedad y reconoció su experiencia, conocimiento y legado como parte fundamental de las familias tlaxcaltecas.

Ramírez Hernández explicó que la firma del convenio forma parte de una estrategia para prevenir conflictos y fortalecer la certeza jurídica, pues la falta de documentos que acrediten la propiedad o de un instrumento que establezca la voluntad de una persona puede generar incertidumbre y divisiones familiares.

Tlaxcala extiende campaña de testamentos con descuento de 3,300 pesos. (Cortesía)

Administración de Lorena Cuéllar impulsa certeza patrimonial para las familias de Tlaxcala

Por instrucción de la gobernadora Lorena Cuéllar, la campaña se extenderá durante cuatro meses y permitirá a las personas interesadas acceder a un descuento de 3 mil 300 pesos en el costo del trámite.

De esta manera, el testamento tendrá un costo de mil 700 pesos, además de que las personas recibirán asesorías completas y gratuitas. El programa contará con la participación de todas las notarías del estado y tendrá cobertura en los 60 municipios de Tlaxcala.

El secretario de Gobierno agregó que esta estrategia se complementa con el programa estatal de regularización de la tenencia de la tierra, que tiene como meta regularizar al menos mil 500 viviendas antes de concluir el año y brindar atención a familias de los 60 municipios.

A través de este programa, las personas podrán recibir acompañamiento gratuito para regularizar sus predios e inmuebles, con lo que el gobierno estatal busca fortalecer la seguridad jurídica sobre el patrimonio de las familias.

Consejo de Notarios de Tlaxcala destaca importancia de hacer un testamento

Por su parte, el presidente del Consejo de Notarios de Tlaxcala, José Aarón Pérez Carro, destacó el sentido social del convenio y agradeció a la gobernadora por incorporar al gremio notarial a una política pública enfocada en fortalecer la cultura de la legalidad y la armonía familiar.

El representante de los notarios señaló que realizar un testamento permite que los bienes obtenidos mediante años de trabajo puedan llegar a los seres queridos conforme a la voluntad de cada persona.

Asimismo, resaltó que dejar en orden el patrimonio ayuda a prevenir problemas, litigios y conflictos familiares, además de brindar mayor certeza sobre el destino de los bienes.