Magui Díaz, la mamá de Camila, la niña de 8 años de edad que fue encontrada muerta el pasado 28 de marzo de 2024, no apoyó el linchamiento Ana Rosa Díaz Aguilar , en Taxco, Guerrero.

Después de que se diera a conocer la noticia del feminicidio de Camila y que se señalara a Ana Rosa Díaz Aguilar como la presunta asesina, una turba enardecida acudió a su casa para lincharla junto a sus dos hijos.

El pasado jueves 28 de marzo, Ana Rosa Díaz Aguilar murió a causa del linchamiento, ante lo cual la mamá de Camila expresó que no lo apoyó pues quería que sufriera “pudriéndose” en la cárcel.

Por medio de un video que circula en redes sociales, Magui Díaz, la mamá de Camila, dijo que no apoyó el linchamiento de la presunta asesina de su hija.

Magui Díaz expresó que no estuvo en sus manos el linchamiento que terminó con la muerte de Ana Rosa Díaz Aguilar debido a que la gente “ya estaba cansada”.

Sin embargo, sí hubiera preferido que la mujer sufriera por el resto de su vida “pudriéndose en la cárcel” así como ella sufrirá después de que le arrebataran a su hija Camila, de tan solo 8 años de edad.

Me dieron una cara diferente a mí y, también lo que pasó con la señora Ana no estuvo en mis manos, la gente ya estaba cansada, tenían una noche ahí sin dormir. Yo ni siquiera estaba ahí, no era lo que yo quería. Yo la quería viva para que sufra el mismo tiempo que yo, pero ella pudriéndose en la cárcel por lo que le hizo a una niña que lo único que hacía era querer a su hija.

Asimismo, la mamá de Camila declaró que ninguna familia merece que la destruyan como a la suya pues no solo mataron a su hija, sino que también mataron una parte de sí y su vida nunca volverá a ser igual.

En el mismo video, la mamá de Camila asegura que Ana Rosa Díaz Aguilar no es la única culpable del feminicidio de su hija pues, detrás de ella, “hay más gente”.

Por esta razón, Magui Díaz pidió a las autoridades que le ayuden a hacer justicia por el secuestro y asesinato de Camila pues, aseguró, la presunta asesina que murió en el linchamiento no pudo hacerlo sola.

(…) El resto de su vida así como yo voy a sufrir, ella tenía que sufrir. Todo el tiempo que yo voy a sufrir, ella lo tenía que sufrir; y no solamente es Ana, atrás de Ana hay más gente, y espero en verdad que las autoridades me ayuden a hacer justicia porque no solo era ella. Ana no pudo haberlo hecho sola.

Magui Díaz, mamá de Camila