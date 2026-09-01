A cinco años del inicio de su administración, Lorena Cuéllar Cisneros reporta avances que superan las metas planteadas en 2021, con más de 6 mil obras realizadas y nuevos proyectos estratégicos en los 60 municipios de Tlaxcala.

El Gobierno del Estado proyecta concluir el año con 7 mil 305 obras, además de reportar que 202 mil personas dejaron la pobreza. A estos resultados se suman inversiones en salud, seguridad, infraestructura, discapacidad, saneamiento y deporte, sin contratar deuda pública estatal.

Lorena Cuéllar reporta 299 de 300 compromisos cumplidos

Además de alcanzar prácticamente la totalidad de los compromisos establecidos al inicio del gobierno, con 299 de 300 concluidos, la administración estatal incorporó proyectos de mayor alcance como el Centro de Rehabilitación, Inclusión y Autismo de Tlaxcala (CRIAT), la Ciudad Deportiva de Alto Rendimiento, la Clínica de las Emociones y el Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar en Huamantla.

La ampliación de estas políticas se realizó bajo un esquema de disciplina financiera que permitió incrementar la inversión pública y canalizar recursos hacia los 60 municipios.

Algunos de estos proyectos incluso han sido reconocidos por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo como experiencias que pueden convertirse en referencia para otras entidades.

En marzo de 2025, durante la inauguración de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Intermunicipal, la mandataria federal señaló: “Ahora sí, de Tlaxcala para todo México”.

Un año después, durante la inauguración del Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar de Huamantla, retomó la experiencia tlaxcalteca como referente y reconoció a Lorena Cuéllar por “estar siempre dando el ejemplo a México”.

Lorena Cuéllar destaca resultados de Tlaxcala a cinco años de gobierno. (Cortesía )

Tlaxcala suma más de 6 mil obras y reduce la pobreza

Hasta 2025 se habían realizado 6 mil 203 obras, con una inversión superior a 9 mil millones de pesos. Entre ellas se encuentran más de 408 kilómetros de caminos y carreteras construidos o rehabilitados, además de infraestructura de vivienda, agua potable, saneamiento, educación, salud y seguridad.

La proyección estatal establece que al concluir el sexenio se habrán realizado más de 7 mil obras, financiadas sin recurrir a deuda pública estatal.

En materia social, 202 mil personas dejaron la pobreza y 140 mil superaron la pobreza alimentaria, mientras nueve de cada 10 hogares reciben al menos un apoyo social.

La política social también contempla 58 mil acciones de vivienda, con 226 mil personas beneficiadas; una cobertura de agua potable de 99.31 por ciento y de electrificación de 99.86 por ciento.

En salud, el gobierno estatal reporta 13 mil millones de pesos invertidos en cuatro años y un aumento de 300 por ciento en la cobertura de servicios médicos gratuitos.

Durante el periodo entró en operación el nuevo Hospital General “Anselmo Cervantes”; se construyeron las unidades de Hemodinamia y Cirugía de Mínima Invasión, se amplió la capacidad de hemodiálisis y se adquirieron 8 mil 500 equipos médicos.

El número de especialistas pasó de 516 a 853, un incremento de 65.3 por ciento, mientras que se incorporaron 912 nuevas plazas. La administración reporta además 40 mil cirugías y la puesta en marcha de esquemas de atención domiciliaria como Salud Casa por Casa.

A esta estrategia se sumó la Clínica de las Emociones, que acumula 32 mil atenciones y cuenta con presencia mediante 38 unidades municipales.

Lorena Cuéllar destaca resultados de Tlaxcala a cinco años de gobierno. (Cortesía )

CRIAT amplía atención a personas con discapacidad en Tlaxcala

La atención a las personas con discapacidad representa uno de los rubros que adquirió mayor dimensión durante el sexenio y uno de los proyectos con mayor vínculo con la trayectoria profesional de la gobernadora.

Entre las obras emblemáticas se encuentra el Centro de Rehabilitación, Inclusión y Autismo de Tlaxcala (CRIAT), creado bajo el modelo Teletón para ofrecer atención especializada a niñas, niños y adolescentes con discapacidad y autismo.

El proyecto tiene un significado particular para Cuéllar Cisneros, quien antes de ocupar cargos públicos se desempeñó como maestra de educación especial de niñas y niños sordos y ciegos.

Durante su administración se ampliaron la infraestructura, las terapias, los apoyos económicos, las ayudas funcionales y los mecanismos de inclusión para las personas con discapacidad.

La puesta en marcha del CRIAT permitió a familias tlaxcaltecas contar en su propio estado con infraestructura de rehabilitación y atención especializada. Además, las unidades de rehabilitación acumularon 1.6 millones de terapias y se destinaron 366 millones de pesos en apoyos directos mediante pensiones.

En seguridad, la administración estatal reporta una inversión superior a 10 mil millones de pesos, cuatro veces mayor a la ejercida previamente.

Los recursos permitieron construir el C5i, la nueva sede de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Academia de Policía y el complejo de fiscalías especializadas, además de desplegar una red estatal de videovigilancia vinculada con centros municipales.

Durante el periodo también se otorgó un incremento salarial de 40 por ciento a 2 mil 202 policías estatales y se alcanzó una certificación de 96 por ciento del estado de fuerza.

PODECOBI impulsa desarrollo económico en Tlaxcala

En materia económica, Tlaxcala instaló en Huamantla un Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar (PODECOBI), con una inversión proyectada de 540 millones de dólares y alrededor de 5 mil empleos.

El balance gubernamental registra además 46 nuevas empresas y 35 ampliaciones, así como cerca de 29 mil millones de pesos de inversión privada. Empresas procedentes de 22 países mantienen inversiones en la entidad.

La administración reporta también más de 118 mil empleos formales y un crecimiento salarial de 8.4 por ciento. El gobierno estatal retomó la operación de 15 plantas de tratamiento y rehabilitó 26 sistemas de saneamiento.

La Planta Intermunicipal de San Hipólito duplicó su capacidad, al pasar de 350 a 700 litros por segundo, mientras que parte del agua tratada se destina actualmente a actividades agrícolas.

A estas acciones se sumaron recursos para el saneamiento del río Zahuapan, la recuperación de la Laguna de Acuitlapilco, restauración forestal y combate a la tala ilegal.

Deporte en Tlaxcala aumenta inversión e infraestructura

El deporte es otro de los sectores donde aumentó considerablemente la inversión durante el sexenio. Los recursos destinados al área crecieron alrededor de mil 270 por ciento.

La inversión se tradujo en la Ciudad Deportiva de Alto Rendimiento, equipada con alberca olímpica, pabellones especializados y pista de atletismo certificada internacionalmente. También se crearon 50 escuelas gratuitas de iniciación deportiva y alrededor de 100 nuevos espacios.

En educación, el periodo dejó mil 300 escuelas rehabilitadas, 12 nuevos planteles y seis nuevas universidades, además de una ampliación de la oferta de bachillerato y educación tecnológica.

A cinco años del inicio del sexenio, el balance estatal muestra 299 de 300 compromisos cumplidos, mientras nuevos proyectos ampliaron la capacidad de Tlaxcala en salud, seguridad, discapacidad, infraestructura, deporte, saneamiento y desarrollo económico.

El último tramo de la administración estará enfocado en la conclusión de obras y la consolidación de políticas que, de acuerdo con el gobierno estatal, alcanzaron una dimensión mayor a la prevista al comienzo del sexenio.