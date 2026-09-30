La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros encabezó la ceremonia de premiación del Premio Bellas Artes de Literatura Tlaxcala en Lenguas Indígenas 2026, reconocimiento nacional que en su segunda edición fue otorgado al escritor J. Concepción Jaén Gaspar por su obra “Ya hai ya mfeni ma hitau / Territorios ancestrales”, escrita en otomí/hñähñu del Valle del Mezquital, Hidalgo.

Desde el Teatro Xicohténcatl, la mandataria destacó que Tlaxcala es el único estado del país que cuenta con un Premio Bellas Artes de Literatura dedicado específicamente a las lenguas indígenas, creado en 2025 en coordinación con la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL).

Lorena Cuéllar entrega Premio Bellas Artes a J. Concepción Jaén Gaspar (Cortesía )

Lorena Cuéllar entrega Premio Bellas Artes a J. Concepción Jaén Gaspar

El reconocimiento busca impulsar la creación literaria en lenguas originarias y ampliar su presencia en libros, espacios culturales y comunidades. Al recibir el premio, J. Concepción Jaén Gaspar destacó que el galardón reconoce a una lengua originaria que permanece viva y forma parte de la creación contemporánea y del patrimonio cultural de México.

El escritor explicó que su poesía surge de la relación con el territorio y de una manera de comprender el mundo construida desde su propia lengua. También señaló que escribir en otomí/hñähñu representa afirmar que esta lengua continúa viva en las comunidades y conserva su capacidad para nombrar el presente.

Jaén Gaspar consideró necesario fortalecer las políticas públicas y los espacios culturales destinados a preservar y difundir la diversidad lingüística. Asimismo, asumió el reconocimiento como una responsabilidad para continuar escribiendo desde su lengua y contribuir a su presencia en la literatura contemporánea.

El galardón contempla un estímulo económico de 200 mil pesos, aportado en partes iguales por el INBAL y la Secretaría de Cultura de Tlaxcala, además de acompañamiento para la edición y circulación de la obra.

Lorena Cuéllar entrega Premio Bellas Artes a J. Concepción Jaén Gaspar (Cortesía )

Tlaxcala fortalece espacios para las lenguas originarias

Durante la ceremonia, Lorena Cuéllar destacó que durante su administración se decidió fortalecer la cultura y generar mayores espacios de reconocimiento para los pueblos originarios.

Entre las acciones mencionadas se encuentra la creación de la Universidad Intercultural de Tlaxcala, institución que actualmente se encuentra en funcionamiento con un modelo educativo vinculado con los saberes, las lenguas y la identidad de las comunidades.

La gobernadora también destacó la ampliación de la oferta de formación artística con licenciaturas en Artes Visuales, Artes Plásticas, Música y Arte Textil, además de la maestría en Museografía y Curaduría. A estas acciones se suman la construcción del Centro Cultural Yolanda Ramos “500 Años” y el próximo inicio de la construcción del Conservatorio Estatal de Música.

Durante el evento participaron alumnas y alumnos de la Escuela Primaria Indígena Bilingüe “Coyolxauhqui”, quienes interpretaron canciones tradicionales en náhuatl. Ante ellos, Cuéllar Cisneros llamó a mantener viva la lengua heredada de sus familias y comunidades y a preservar el legado de sus padres y abuelos.

Lorena Cuéllar entrega Premio Bellas Artes a J. Concepción Jaén Gaspar (Cortesía )

Premio Bellas Artes busca impulsar la literatura en lenguas indígenas

La directora general del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, Alejandra de la Paz Nájera, señaló que la literatura escrita en lenguas indígenas forma parte de la creación contemporánea de México y refleja la diversidad cultural del país.

Explicó que las escritoras y escritores que crean en lenguas originarias mantienen un diálogo con sus tradiciones, pero también experimentan con el lenguaje y desarrollan nuevas formas de expresión dentro de la conversación cultural actual.

Por su parte, la secretaria de Cultura de Tlaxcala, Karen Álvarez Villeda, señaló que la protección y promoción de las lenguas originarias se ha consolidado como una política pública estatal. Destacó que el premio está abierto a las lenguas originarias reconocidas en el catálogo nacional, con lo que Tlaxcala se convierte en anfitrión de la diversidad lingüística del país.

La funcionaria recordó que la primera edición del premio, realizada en 2025, reconoció una obra escrita en zapoteco de Andrea Lorenzo Gómez, posteriormente publicada por el Gobierno de Tlaxcala.

Con esta segunda edición, el estado busca fortalecer un espacio nacional para que las lenguas originarias mantengan presencia entre las nuevas generaciones, encuentren lectores y formen parte de la literatura contemporánea de México.