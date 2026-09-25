El Gobierno de Tlaxcala, a través de la Secretaría de Cultura, y la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias (AMEXME) presentaron la convocatoria “Mujeres que crecen en Tlaxcala”, dirigida a mujeres artesanas y productoras bioculturales interesadas en fortalecer sus capacidades para desarrollar y comercializar sus productos.

El programa busca contribuir a la autonomía económica de las mujeres artesanas mediante un proceso de acompañamiento y formación enfocado en emprendimiento, administración y comercialización.

Durante su participación en el Diálogo Circular de la Coordinación de Comunicación, la presidenta de AMEXME capítulo Tlaxcala, Vianey Castillo Rendón, explicó que la iniciativa permitirá que las participantes fortalezcan sus conocimientos y avancen de la producción artesanal hacia una visión empresarial.

Mujeres artesanas de Tlaxcala recibirán capacitación para fortalecer sus negocios

El programa contempla una capacitación con duración de seis meses, bajo un esquema híbrido que combinará actividades presenciales de dos horas con una hora de trabajo virtual.

Entre los temas que se abordarán se encuentran administración y organización de negocios, costos y definición de precios, comercialización y estrategias de ventas, así como imagen y presentación de productos.

También se impartirán contenidos relacionados con promoción y redes sociales, formalización y orientación fiscal, automatización de negocios mediante Inteligencia Artificial (IA), desarrollo de marca y acceso a nuevos mercados y espacios con potencial de crecimiento.

Las participantes contarán además con acompañamiento técnico de AMEXME y podrán intercambiar experiencias con mujeres empresarias. Al concluir el proceso, recibirán un certificado de participación conforme a los criterios de aprobación establecidos por el programa.

Mujeres que crecen en Tlaxcala: así pueden participar mujeres artesanas. (cortesía)

¿Quiénes pueden participar en Mujeres que crecen en Tlaxcala?

La convocatoria está dirigida a mujeres artesanas mayores de 18 años, originarias de Tlaxcala o con una residencia mínima de tres años en el estado.

Entre los requisitos también se encuentra desarrollar actividades vinculadas con la producción artesanal y cultural, tener interés y disponibilidad para participar, contar con acceso a internet o algún dispositivo móvil y presentar fotografías de su trabajo artesanal.

La evaluación de las postulaciones estará a cargo del equipo técnico de AMEXME, que considerará aspectos como la trayectoria y vinculación con el sector empresarial, la carta de motivos para participar y un proyecto de emprendimiento o innovación relacionado con la cultura tlaxcalteca.

Convocatoria para mujeres artesanas de Tlaxcala: fechas y registro

Las interesadas en participar en “Mujeres que crecen en Tlaxcala” tendrán hasta el 5 de octubre de 2026 para presentar la documentación correspondiente.

De acuerdo con la convocatoria, la evaluación de las postulaciones se realizará el 6 de octubre, mientras que la confirmación de las participantes está prevista para el 12 de octubre.

La capacitación comenzará el 19 de octubre de 2026, con un esquema de formación y acompañamiento que se extenderá durante seis meses.