La Feria de Tlaxcala 2026 se realizará del 22 de octubre al 16 de noviembre con un recinto ferial renovado, nuevos espacios para artesanos, productores y establecimientos gastronómicos, además de un nuevo palenque que será inaugurado con una presentación de Carlos Rivera.

La edición de este año también contempla que Tlaxcala busque obtener un quinto Récord Guinness, mediante la realización de la cata de pulque más grande del mundo, programada para el 15 de noviembre como parte del Festival del Pulque.

La presentación de la feria estuvo encabezada por Nathalie Desplas Puel, subsecretaria de Turismo del Gobierno de México, en representación de la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, y por Santiago Fabricio Mena Rodríguez, secretario de Turismo de Tlaxcala.

Feria de Tlaxcala 2026 estrenará palenque y espacios renovados

La Feria de Tlaxcala contará con una renovación integral del recinto ferial, que incluirá nuevos espacios destinados a artesanos, productores, restaurantes y bares, además de mejoras en el palenque y el teatro del pueblo.

El nuevo palenque será inaugurado el 23 de octubre con la presentación del cantante tlaxcalteca Carlos Rivera, mientras que la programación general contempla actividades culturales, artísticas, gastronómicas y deportivas para visitantes de distintas edades.

Entre las actividades también se contemplan charrería, rodeo nocturno, espectáculos familiares y presentaciones artísticas, con una oferta orientada a promover la cultura, historia, gastronomía y tradiciones de Tlaxcala.

Tlaxcala buscará su quinto récord Guinness con la cata de pulque más grande (Cortesía)

Tlaxcala buscará quinto Récord Guinness con cata de pulque

Como parte de la Feria de Tlaxcala 2026, el estado buscará obtener un quinto Récord Guinness con la cata de pulque más grande del mundo, que se realizará el 15 de noviembre.

La actividad contempla las categorías de pulque natural, curado y combinado, y se prevé la participación de más de 500 personas.

La iniciativa también busca contribuir a la preservación del patrimonio biocultural de Tlaxcala y fortalecer la cadena productiva relacionada con el maguey, además de generar oportunidades para quienes participan en las actividades turísticas de la entidad.

Punto México presenta artesanías y productos de Tlaxcala

Como parte de la promoción turística de la entidad, durante septiembre se encuentra disponible en Punto México la expoventa artesanal “Tlaxcala sí existe y está de moda”.

En esta muestra participan 14 maestras y maestros artesanos, quienes ofrecen directamente al público textiles tradicionales, talavera de San Pablo del Monte, artesanías de madera de Tlaxco, productos agroalimentarios y otras manufacturas representativas de Tlaxcala.

La presencia de Tlaxcala permanecerá durante septiembre en Punto México, ubicado en Avenida Presidente Masaryk número 172, esquina con Hegel, colonia Bosques de Chapultepec, alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.

El espacio opera de lunes a sábado de 9:00 a 19:00 horas, y domingos y días festivos de 9:00 a 18:00 horas.