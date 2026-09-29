El Gobierno de Tlaxcala propuso fortalecer la coordinación con Puebla, Hidalgo, Estado de México y otras entidades de la región centro del país para atender delitos que trascienden las fronteras estatales.

La propuesta contempla acciones como el intercambio de información, vigilancia de corredores carreteros y seguimiento conjunto de investigaciones, con el objetivo de mejorar la atención de hechos delictivos que involucren a más de una entidad.

Durante la Séptima Reunión de Coordinación Interestatal por la Paz y la Seguridad, el secretario de Gobierno, Luis Antonio Ramírez Hernández, y la fiscal general de Justicia del Estado, Ernestina Carro Roldán, presentaron propuestas para mejorar la comunicación entre instituciones y agilizar la respuesta ante delitos de impacto regional.

Tlaxcala plantea coordinación con Puebla, Hidalgo y Estado de México

En representación de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, Luis Antonio Ramírez Hernández planteó dar seguimiento a los acuerdos establecidos en reuniones anteriores, particularmente en materia de inteligencia operativa, prevención de delitos de alto impacto, vigilancia carretera y protección del transporte.

El funcionario destacó las experiencias de coordinación que Tlaxcala mantiene con Puebla y Veracruz, mediante mecanismos de comunicación institucional que permiten atender de manera conjunta problemáticas que afectan a municipios y corredores de ambas entidades.

Por su parte, la Fiscalía General de Justicia del Estado presentó un análisis sobre el comportamiento del robo de vehículos, homicidio doloso, extorsión y robo a transportistas, con especial atención en municipios limítrofes.

Ernestina Carro Roldán propuso establecer mecanismos permanentes de coordinación con Puebla, Hidalgo y Estado de México, a fin de facilitar el intercambio seguro de información y dar seguimiento a investigaciones y hechos delictivos de carácter interestatal.

Fiscalía de Tlaxcala propone intercambio de información y alertas regionales

La propuesta contempla mantener enlaces institucionales permanentes para emitir alertas y atender incidentes, además de compartir información relacionada con personas desaparecidas y buscadas, vehículos robados o recuperados, mandamientos judiciales y patrones delictivos.

Este intercambio se realizaría de acuerdo con las atribuciones de cada autoridad y busca fortalecer la capacidad de respuesta ante hechos que involucren a más de una entidad.

La Fiscalía también planteó desarrollar un tablero regional de seguridad, herramienta que permitiría integrar información geográfica, alertas y tendencias delictivas para identificar zonas prioritarias y apoyar la toma de decisiones operativas.

De acuerdo con la propuesta, este mecanismo permitiría mejorar los tiempos de respuesta, anticipar riesgos y fortalecer las investigaciones cuando los hechos delictivos tengan un alcance interestatal.

Tlaxcala mantendrá coordinación con entidades de la región centro

El encuentro se realizó en Hacienda Cocoyoc, Morelos, y fue encabezado como anfitriona por la gobernadora Margarita González Saravia.

Durante la reunión, Tlaxcala reiteró su disposición para mantener la coordinación con los gobiernos estatales de la región y las instituciones federales, en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad.

Luis Antonio Ramírez Hernández señaló que el seguimiento de los acuerdos permitirá mantener canales permanentes de comunicación y coordinación para atender problemáticas comunes, con apego a la legalidad y respeto a los derechos humanos.

La propuesta busca consolidar mecanismos de colaboración entre las entidades para atender delitos que trascienden las fronteras estatales y fortalecer las acciones de prevención, investigación y respuesta en la región.