La Coordinación de Servicio Social de Estudiantes de las Instituciones de Educación Superior (COSSIES) entregó 2 mil 500 constancias de liberación de servicio social a jóvenes de 127 instituciones de educación media superior y superior de Tlaxcala, quienes concluyeron satisfactoriamente esta etapa de su formación académica.

La dependencia trabaja anualmente con alrededor de 4 mil 500 estudiantes, mediante distintas modalidades que vinculan su preparación académica con actividades de servicio a la comunidad.

COSSIES amplía las oportunidades de servicio social para jóvenes de Tlaxcala

Durante los Diálogos Circulares, el titular de COSSIES, Enrique Portillo Cisneros, informó que la dependencia organiza tres periodos de servicio social al año: de febrero a mayo, con 2 mil 500 participantes; de mayo a agosto, con mil 200, y de agosto a septiembre, con 800 estudiantes.

Portillo Cisneros explicó que existen tres modalidades de servicio social: proyecto, tradicional y humanismo. Estas permiten que los jóvenes participen en actividades relacionadas con su formación académica, colaboren con instituciones públicas y contribuyan a atender necesidades sociales, de acuerdo con sus intereses y capacidades.

El funcionario señaló que el servicio social permite aplicar los conocimientos adquiridos en las aulas en experiencias prácticas que fortalecen la formación académica y profesional, desarrollan habilidades de adaptación y fomentan el trabajo en equipo.

En el caso de los estudiantes de bachillerato, estas actividades también representan una oportunidad para familiarizarse con el entorno laboral y adquirir herramientas útiles para su futuro desempeño profesional.

Asimismo, destacó que la participación en estas labores promueve valores como la responsabilidad, la solidaridad y el compromiso ciudadano, al involucrar a los estudiantes en la atención de necesidades de sus comunidades.

COSSIES beneficia a estudiantes de 127 instituciones educativas de Tlaxcala. (Cortesía)

¿Cómo realizar el servicio social con COSSIES en Tlaxcala?

La vinculación entre las instituciones educativas y las dependencias receptoras permite impulsar una cultura de cooperación y compromiso social, además de ofrecer a los estudiantes espacios para poner en práctica sus conocimientos.

Enrique Portillo Cisneros explicó que los jóvenes interesados en realizar su servicio social deben acercarse a los enlaces de COSSIES en sus instituciones educativas, donde pueden recibir orientación sobre los requisitos, los periodos de incorporación y las modalidades disponibles.

El titular de la coordinación reiteró que el objetivo es que los estudiantes reconozcan el valor social de su preparación académica y encuentren en el servicio a la comunidad una oportunidad para desarrollar sus capacidades, ampliar sus experiencias y contribuir a la transformación de su entorno.