Tlaxcala registró 89 víctimas de homicidio doloso entre enero y septiembre de 2026, cifra que representó el 0.7 por ciento del total nacional y ubicó a la entidad entre los diez estados con menos víctimas de este delito, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Las cifras se presentaron el martes 13 de octubre durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, donde se expuso el panorama nacional de este delito durante los primeros nueve meses del año.

Tlaxcala reduce 6.3% el promedio diario de homicidios dolosos

De acuerdo con la información del Gobierno de México, Tlaxcala disminuyó 6.3 por ciento su promedio diario de homicidios dolosos entre enero y septiembre de 2026, en comparación con el mismo periodo de 2025.

El indicador refleja una reducción interanual en el promedio diario de víctimas. Según los datos presentados, las 32 entidades federativas registraron disminuciones en este indicador durante el periodo analizado.

En la entidad, el gobierno encabezado por Lorena Cuéllar Cisneros mantiene la coordinación con instituciones federales de seguridad mediante acciones de prevención, inteligencia, investigación y atención a las causas de la violencia, en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad.

Tlaxcala está entre los 10 estados con menos homicidios dolosos (Cortesía)

Siete estados concentran la mitad de los homicidios dolosos en México

A nivel nacional, siete entidades concentraron el 50 por ciento de las víctimas de homicidio doloso registradas entre enero y septiembre de 2026, con un total de 6 mil 399 casos. Se trata de Baja California, Guanajuato, Chihuahua, Sinaloa, Estado de México, Guerrero y Morelos.

Durante la conferencia, Marcela Figueroa Franco, titular del SESNSP, informó que el promedio diario de homicidios dolosos en México disminuyó más de 52 por ciento entre septiembre de 2024 y septiembre de 2026.

El promedio pasó de 86.9 a 42.2 víctimas diarias, cifra que, de acuerdo con lo expuesto durante la presentación, representa el registro más bajo para un mes de septiembre desde 2015.