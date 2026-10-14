La empresa Color Link México, de origen argentino, colocó la primera piedra de sus instalaciones en el Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar de Huamantla, Tlaxcala, donde prevé generar 120 empleos directos y contribuir al crecimiento industrial de la región oriente del estado.

El acto se realizó mediante la coordinación del Gobierno de Tlaxcala, autoridades federales y municipales, así como representantes de la iniciativa privada. La llegada de la compañía forma parte de la estrategia para impulsar la actividad económica y atraer nuevas inversiones al estado.

Color Link México se instala en el Polo de Desarrollo Económico de Huamantla

El secretario de Desarrollo Económico de Tlaxcala, Javier Marroquín Calderón, destacó que la colocación de la primera piedra representa un avance para consolidar el Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar de Huamantla, como parte de la estrategia impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y respaldada en la entidad por la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros.

El funcionario señaló que la instalación de Color Link México requirió meses de trabajo, trámites y cumplimiento de los requisitos establecidos por la Secretaría de Economía federal. Además de los 120 empleos directos, indicó que se busca que la construcción y operación de las empresas instaladas en el polo generen oportunidades para proveedores locales.

Por su parte, Ana Karina Aguilera Romo, directora general de Innovación de Trámites de la Secretaría de Economía, quien acudió en representación del Gobierno de México, afirmó que la llegada de la compañía representa un avance para el Plan México y el desarrollo de los polos económicos promovidos por la administración federal.

La funcionaria reiteró el respaldo de la dependencia para acompañar el crecimiento de este espacio industrial y contribuir al fortalecimiento de la economía de Tlaxcala.

Huamantla recibe inversión de Color Link, empresa argentina de cosméticos. (Cortesía )

Color Link México fabricará productos cosméticos en Tlaxcala

Cristian Sainidin, director general de la planta Color Link México, consideró que la colocación de la primera piedra representa una fecha significativa para la compañía y la industria nacional. También reconoció el acompañamiento de las autoridades estatales, federales y municipales, así como del equipo técnico que participó en los procedimientos para concretar el proyecto.

El directivo expresó el entusiasmo de la empresa por comenzar esta nueva etapa en Huamantla y refrendó su disposición para avanzar en la construcción de las instalaciones y contribuir al desarrollo industrial de la región.

Color Link México se dedica a la fabricación y maquila de productos cosméticos, entre ellos sombras, rubores, polvos compactos, labiales y máscaras de pestañas, destinados a clientes nacionales e internacionales.

En tanto, el presidente municipal de Huamantla, Salvador Santos Cedillo, señaló que la llegada de nuevas empresas representa una oportunidad para transformar el entorno económico del municipio. Añadió que este crecimiento debe acompañarse de preparación profesional, orden y colaboración entre los distintos sectores.