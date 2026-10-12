La delegación de Tlaxcala concluyó su participación en la Paralimpiada Nacional CONADE 2026, celebrada en Jalisco, con un total de 11 medallas: ocho de oro, una de plata y dos de bronce.

Los paradeportistas, David Isaí Montiel Pedroza y Anyely Skarlet Nicolás Vargas encabezaron los resultados al conquistar tres medallas de oro cada uno durante las competencias de atletismo adaptado.

A lo largo de los dos bloques de competencia, las y los paradeportistas tlaxcaltecas consiguieron podios y posiciones destacadas en distintas pruebas, con actuaciones que reflejaron su preparación y competitividad frente a representantes de otras entidades del país.

Tlaxcala conquista 11 medallas en la Paralimpiada Nacional CONADE 2026 (cortesía )

David Isaí Montiel y Anyely Skarlet Nicolás consiguen tres oros cada uno

El paradeportista David Isaí Montiel Pedroza se proclamó campeón nacional en las pruebas de 100, 400 y 800 metros, clasificación T54. En los 400 metros registró 55.60 segundos, mientras que en los 800 metros detuvo el cronómetro en 1:48.73 minutos.

El atleta dedicó sus triunfos a su padre, a quien reconoció como uno de sus principales apoyos durante su trayectoria deportiva. También destacó la importancia de cerrar la temporada con estos resultados, después de participar en el Grand Prix de Paraatletismo Tlaxcala 2026, donde subió al podio y compitió ante deportistas de distintos países.

Por su parte, la paradeportista, Anyely Skarlet Nicolás Vargas obtuvo el primer lugar nacional en los 100, 200 y 400 metros, clasificación T54, con lo que sumó tres preseas doradas a la cuenta de Tlaxcala.

Tlaxcala conquista 11 medallas en la Paralimpiada Nacional CONADE 2026 (cortesía )

La atleta expresó su satisfacción por los resultados y por ver reflejado en sus marcas el trabajo realizado durante los entrenamientos. También señaló que combinar sus responsabilidades académicas con la preparación deportiva representa uno de los principales retos de su carrera, por lo que requiere organización, disciplina y sacrificios personales.

Pese a estas exigencias, aseguró que los resultados la motivan a continuar entrenando y a plantearse nuevas metas deportivas.

Tlaxcala conquista 11 medallas en la Paralimpiada Nacional CONADE 2026 (cortesía )

A los seis oros obtenidos por Montiel y Nicolás se sumaron los triunfos de Marco Abdul López Pérez, en lanzamiento de disco, clasificación F54, y Héctor Yosef Polvo Polvo, en los 400 metros, clasificación T47.

Héctor Yosef Polvo registró un tiempo de 58.01 segundos para asegurar el primer lugar nacional y completar las ocho medallas de oro de la delegación tlaxcalteca.

Tlaxcala suma una plata y dos bronces en atletismo adaptado

La medalla de plata correspondió a Luis Ángel Martínez Sánchez, quien terminó en segundo lugar en los 400 metros, clasificación T53, con un registro de 1:05 minutos.

Las dos preseas de bronce fueron para Valentina Báez Xochipa, en los 100 metros, clasificación T43-T44, con un tiempo de 39.51 segundos, y Ángel Alexis Elizalde Gutiérrez, quien completó los 100 metros, clasificación T45, en 13.19 segundos.

Además de las 11 medallas, varios integrantes de la selección estatal se ubicaron entre los mejores competidores de sus respectivas pruebas:

Sebastián Díaz Piedras: quinto lugar nacional en los 400 metros, clasificación T47, y séptimo en los 200 metros, clasificación T45/46/47.

Marco Abdul López Pérez: quinto lugar en impulso de bala, clasificación F55, con una marca de 5.20 metros.

Héctor Yosef Polvo Polvo: quinto lugar en salto de longitud, con un registro de 5.10 metros. En los 200 metros quedó a 26 centésimas de segundo de alcanzar una medalla.

Luis Ángel Martínez Sánchez: cuarto lugar nacional en los 200 metros, clasificación T53.

Jesús Rodríguez Pérez: cuarto lugar en los 100 metros, clasificación T54.

Ian Jesús Castañeda Olivares: octavo lugar en los 100 metros, clasificación T45, y noveno en los 200 metros, clasificación T45/46/47.

Ángel Alexis Elizalde Gutiérrez: sexto puesto en los 200 metros, clasificación T45/46/47.

La selección tlaxcalteca también participó en fútbol para ciegos, disciplina en la que se enfrentó a los representativos de Ciudad de México e Hidalgo, como parte de su proceso de desarrollo y experiencia competitiva.

Tlaxcala conquista 11 medallas en la Paralimpiada Nacional CONADE 2026 (cortesía )

Tlaxcala mantiene el impulso al deporte adaptado

Los resultados de la delegación son producto del trabajo de las y los atletas, entrenadores y familias que acompañan su preparación y desarrollo deportivo.

El Gobierno del Estado de Tlaxcala, encabezado por la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, a través del Instituto del Deporte de Tlaxcala (IDET), mantiene acciones de apoyo al deporte adaptado para ampliar las oportunidades de participación de las personas con discapacidad.

Los resultados obtenidos en la Paralimpiada Nacional CONADE 2026 se suman al desarrollo deportivo de la entidad, que se prepara para el próximo año, cuando Tlaxcala asumirá el reconocimiento de Ciudad Americana del Deporte 2027.