Rosario Castro dejó la dirección general del Metrobús de la CDMX después de más de cuatro años al frente del sistema de transporte que diariamente moviliza a cerca de 1.7 millones de usuarios.

La funcionaria anunció su salida el 15 de octubre de 2026 y agradeció la confianza de Claudia Sheinbaum y Clara Brugada durante su gestión.

Rosario Castro anuncia su salida de la dirección del Metrobús (especial )

Al despedirse, aseguró que entrega un sistema fortalecido y referente en movilidad urbana.

Hasta el momento, el Gobierno de Clara Brugada no ha informado quién será la persona encargada de sustituir a Rosario Castro en el cargo.

Con profunda gratitud hoy cierro mi gestión al frente de @MetrobusCDMX.

Gracias a la JdG, @ClaraBrugadaM y a @HectorUlisesGN por la confianza; a la presidenta @Claudiashein y @andreslajous por la encomienda en 2022.



¡Ha sido un honor servir a la movilidad de la ciudad! 🚌❤️ pic.twitter.com/zxuqAnIG0o — Rosario Castro (@RosarioCastroE) October 16, 2026

¿Quién asumirá la dirección del Metrobús tras la salida de Rosario Castro?

Tras la salida de Rosario Castro, la pregunta es quién asumirá ahora la dirección del Metrobús que transporta a 1.7 millones de usuarios al día.

Por ahora no se ha dado un anuncio oficial por parte del Gobierno de la CDMX, ni de la Secretaría de Movilidad (Semovi).

La salida de Rosario Castro se da tras completar un ciclo de más de cuatro años y ocurrir un ajuste en la administración del Metrobús por orden de Clara Brugada.

Se espera que en los próximos días las autoridades capitalinas den a conocer quién estará a cargo de la dirección del Metrobús.