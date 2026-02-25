La Secretaría de Medio Ambiente del Estado de Tlaxcala declaró formalmente la Contingencia Ambiental en los municipios de Huamantla, Cuapiaxtla y El Carmen Tequexquitla, debido a que la calidad del aire se ha determinado como extremadamente mala. Esta situación representa un riesgo alto para la salud de la población y el entorno.

La emergencia derivó de un incendio registrado a las 18:00 horas del pasado 24 de febrero en el Relleno Sanitario de San José Chiapa, Puebla, en los límites con el territorio tlaxcalteca. La combustión de residuos sólidos urbanos ha generado una densa nube de humo que afecta a las comunidades colindantes.

Calidad del aire “Extremadamente Mala” por nube de humo en el oriente de Tlaxcala

De acuerdo con el análisis de las condiciones meteorológicas, la pluma de dispersión avanza impulsada por el viento hacia Cuapiaxtla, Huamantla y El Carmen Tequexquitla, alcanzando también comunidades cercanas a Grajales, Puebla.

Ante el peligro a la salud, el Gobierno del Estado declaró contingencia ambiental con fundamento en el artículo 86 de la Ley de Protección al Medio Ambiente y el Desarrollo Sostenible de la entidad.

Como medida preventiva inmediata, se suspenden todas las actividades, eventos, concentraciones y espectáculos masivos en los municipios afectados de manera indefinida y hasta nuevo aviso.

Debido a la gran cantidad de partículas contaminantes en el aire, la Secretaría de Salud (Sesa) emitió las siguientes recomendaciones:

Utilizar cubrebocas o un trapo húmedo al salir; proteger los ojos con gafas o lentes.

Cerrar puertas y ventanas. Se sugiere colocar trapos húmedos en las rendijas para evitar el ingreso de humo.

Tapar tinacos y contenedores de agua para prevenir contaminación por cenizas y partículas.

No realizar actividades físicas al aire libre y mantenerse alejado de la zona del siniestro.

El Gobierno del Estado de Tlaxcala reitera su compromiso con la protección civil y hace un llamado a la población para mantenerse informada exclusivamente a través de los canales oficiales y evitar la propagación de rumores.