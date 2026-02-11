La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) brindó apoyo aéreo especializado para la atención y control de dos incendios registrados en el municipio de Tlaxcala, específicamente en las comunidades de San Lucas Cuauhtelulpan y Tepehitec.

SSC brinda apoyo aéreo en comunidades de Tlaxcala

Para las labores de combate al fuego se utilizó el helicóptero “Malinche”, equipado con el sistema especializado de balde plegable Bambi Bucket, diseñado para la recarga eficiente y el traslado de grandes volúmenes de agua.

Este equipo permitió una respuesta rápida y efectiva, al facilitar la realización de múltiples descargas continuas de agua sobre los puntos activos del incendio, lo que contribuyó a reducir la propagación de las llamas.

Gracias a la intervención aérea, se mitigaron los riesgos para las viviendas y se protegió la integridad de las y los habitantes de San Lucas Cuauhtelulpan y Tepehitec.

SSC apoya con helicóptero Malinche para sofocar incendios en Tlaxcala (Cortesía )

La SSC reiteró su compromiso de mantener acciones preventivas y una respuesta inmediata ante contingencias ambientales, especialmente durante la temporada de estiaje, periodo en el que se incrementa el riesgo de incendios.

Asimismo, exhortó a la ciudadanía a evitar prácticas que puedan generar siniestros, como la quema de pastizales, y a reportar de inmediato cualquier conato de incendio a los números de emergencia.

Finalmente, el Gobierno del Estado de Tlaxcala reafirmó su compromiso con la seguridad, la protección civil y el cuidado del medio ambiente, priorizando el bienestar de la población tlaxcalteca.