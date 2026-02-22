La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros activó protocolos de seguridad y mecanismos de comunicación ininterrumpida entre los tres órdenes de gobierno, como medida preventiva ante la ola de violencia y narcobloqueos registrados en distintas entidades del país.

El Gobierno del Estado de Tlaxcala, a través del Gabinete de Seguridad, informó la instalación de una mesa permanente de seguridad, en coordinación con autoridades federales y los 60 ayuntamientos de la entidad, con el objetivo de fortalecer la vigilancia y preservar la tranquilidad en el territorio estatal.

Tlaxcala sin incidentes; gobierno llama a informarse por canales oficiales

Hasta el momento, las autoridades estatales precisaron que no se ha reportado ningún incidente en territorio tlaxcalteca relacionado con los hechos de violencia registrados a nivel nacional.

El Gobierno del Estado exhortó a la población a mantenerse informada únicamente a través de fuentes oficiales, a fin de evitar la propagación de noticias falsas y caer en la desinformación.

Asimismo, recordó que ante cualquier emergencia se debe marcar al 9-1-1, o bien al 089 en caso de realizar una denuncia anónima, para una atención oportuna por parte de las autoridades.