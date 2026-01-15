El Gobierno de Tlaxcala, encabezado por Lorena Cuéllar, a través de la Secretaría de Medio Ambiente (SMA), fortalece las acciones de prevención, atención inmediata y manejo integral de incendios forestales en la entidad.

Estas acciones tienen como objetivo proteger a las comunidades, reducir riesgos y conservar el patrimonio forestal del estado, ante la creciente presión que enfrentan los ecosistemas.

Tlaxcala implementa el Programa Estatal de Manejo del Fuego 2026–2030

El titular de la Secretaría de Medio Ambiente, Pedro Aquino Alvarado, informó que, frente a la creciente presión sobre los ecosistemas, resulta prioritario contar con un instrumento de planeación de largo plazo que permita agilizar y fortalecer la capacidad de respuesta ante incendios forestales.

En este sentido, destacó la implementación del Programa Estatal de Manejo del Fuego (PEMF) 2026–2030, orientado a fortalecer la prevención, el control y la atención oportuna de este tipo de siniestros.

El funcionario explicó que el PEMF articula y coordina acciones entre los tres niveles de gobierno y la sociedad civil, bajo un enfoque de gestión integral del territorio.

El programa, cuya elaboración inició a finales de 2025, se desarrolla en coordinación con la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), con el objetivo de homologar estrategias regionales de manejo del fuego y mejorar la capacidad de respuesta en la región centro del país.

Tlaxcala refuerza la prevención de incendios con talleres regionales

Como parte de este proceso, la SMA impulsa la revisión y fortalecimiento del programa, incorporando la experiencia directa de quienes enfrentan los incendios en el territorio, con el fin de construir un esquema más realista, operativo y preventivo.

Para ello, se contempla la realización de talleres regionales que permitirán recabar aportaciones de autoridades municipales, ejidos, comunidades, brigadistas, técnicos forestales, así como de instituciones académicas y de investigación.

Estos talleres buscan mejorar la viabilidad del PEMF en cada región forestal, socializar sus líneas estratégicas, identificar áreas de mejora y validar acciones prioritarias que contribuyan a proteger vidas, viviendas, zonas agrícolas y recursos naturales.

En total, se llevarán a cabo tres talleres regionales, uno por cada región forestal del estado, con la participación de alrededor de 60 personas por sede, incluyendo enlaces técnicos de 35 municipios.

Con estas acciones, el Gobierno de Tlaxcala y la Secretaría de Medio Ambiente refrendan su compromiso con la prevención de incendios forestales, apostando por la planeación, la coordinación interinstitucional y la participación social como herramientas clave para reducir riesgos, proteger a la población y conservar los bosques de la entidad.