El Patronato para las Exposiciones y Ferias en la Ciudad de Tlaxcala confirmó la realización de la Villa Navideña 2025, que se llevará a cabo del 14 de diciembre de 2025 al 2 de enero de 2026 en el Recinto Ferial.

El evento se consolida como uno de los más esperados por las familias tlaxcaltecas durante la temporada decembrina.

Villa Navideña Tlaxcala 2025: Espectáculos en hielo, paseo en tren y más

El espectáculo gratuito de patinaje sobre hielo “Un cuento de Navidad”, conformado por 16 patinadores internacionales y con dos funciones diarias, a las 18:00 y 20:00 horas, mantendrá vivo el espíritu navideño con una puesta en escena de alto nivel.

Villa Navideña 2025 en Tlaxcala: espectáculos, desfiles y actividades para toda la familia. (Cortesía)

Además, los visitantes podrán disfrutar de sets fotográficos temáticos, gigantografías, mojigangas, zanqueros y del tradicional Nacimiento Monumental de la familia Huitrón. Además, habrá buzones especiales para entregar cartas a los Reyes Magos dentro del recinto.

La Villa Navideña incorporará nuevas y clásicas atracciones, entre ellas:

Circuito de go karts

Paseo en tren navideño, gratuito los lunes de 16:00 a 17:00 horas

Juegos mecánicos sin costo, los martes en el mismo horario

Posada tradicional, el 19 de diciembre a las 19:00 horas

Tlaxcala unirá a todos con la Villa Navideña 2025

La Dirección de Cultura, Recreación y Deporte de la Secretaría de Educación Pública del Estado y la SEPE-USET se sumarán con actividades como:

Exhibición diaria de nacimientos en el Salón Huamantla

Concierto navideño de la Banda Monumental, el 16 de diciembre a las 19:00 horas

Concurso de nacimientos, el 16 de diciembre a las 17:30 horas

Para los amantes de las mascotas, el concurso de disfraces “Navidad con Huellitas” se llevará a cabo el 26 de diciembre a las 19:00 horas en el túnel frente al palenque. Podrán participar perros de cualquier raza, talla o edad con temática navideña.

Los premios serán de 3 mil, 2 mil y mil pesos para los primeros tres lugares. Las inscripciones estarán abiertas del 15 al 23 de diciembre, de lunes a viernes, de 15:00 a 17:00 horas en las oficinas del Patronato.

Los desfiles navideños se realizarán todos los viernes y sábados a las 19:00 horas dentro del Recinto Ferial. El evento cerrará el 2 de enero con la tradicional partida de rosca, frente al Lienzo Charro.

La Villa Navideña operará diariamente de 16:00 a 22:00 horas, excepto los días 24 y 31 de diciembre. Las autoridades prevén una alta afluencia de visitantes locales y foráneos, por lo que recomiendan seguir las redes oficiales @VillaNavideñaTlaxcala2025 para conocer el programa completo y todas las actualizaciones.