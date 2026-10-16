Ticketmaster México presentó una actualización de su aplicación móvil para facilitar la búsqueda de conciertos y espectáculos, personalizar las recomendaciones y simplificar la experiencia de compra. La nueva versión incorpora herramientas para descubrir eventos, anticipar fechas de venta y recibir avisos sobre la disponibilidad de boletos.

Alejandro Ordaz, director de Mercadotecnia de Ticketmaster México, explicó que esta evolución responde a los cambios en los hábitos de consumo posteriores a la pandemia, cuando las compras en línea y la demanda de espectáculos en vivo cobraron mayor impulso.

Ticketmaster supera los 13 millones de usuarios en México

La aplicación de Ticketmaster cuenta con más de 13 millones de usuarios en México y alrededor del 80% de los boletos emitidos en el país son digitales. En eventos de alta demanda, realizados en estadios y recintos como el Palacio de los Deportes, la proporción de boletos digitales alcanza aproximadamente el 99.5%, de acuerdo con cifras de la compañía.

La actualización busca resolver uno de los principales retos para los aficionados: enterarse a tiempo de los conciertos y espectáculos de su interés. Una encuesta global de Ticketmaster identificó que cerca del 40% de los fans considera que conoce demasiado tarde las visitas de artistas a su ciudad o las oportunidades para comprar entradas.

La nueva experiencia incorpora recomendaciones relacionadas con la ubicación del usuario, las tendencias de búsqueda de su zona y sus intereses. Con estas herramientas, los aficionados podrán descubrir espectáculos cercanos e identificar los eventos que generan mayor interés en su región.

Ticketmaster actualiza su aplicación con recomendaciones y preventas (Cortesía)

Ticketmaster incorpora seguimiento de artistas y alertas de preventa

La aplicación permite explorar la oferta de entretenimiento en más de 34 mercados internacionales. Los usuarios pueden cambiar de ciudad para consultar eventos en otros países, revisar opciones de compra y acceder a sus boletos digitales desde la misma plataforma, según las condiciones de cada mercado.

Entre las nuevas funciones destaca una lista de seguimiento que permite marcar como favoritos a artistas, equipos, recintos y eventos. Cuando se anuncien nuevas presentaciones o se publique información relevante, los usuarios podrán recibir notificaciones para mantenerse al tanto.

También podrán activar recordatorios para las fechas de preventa y venta general, además de recibir avisos sobre novedades en eventos seleccionados, incluidas posibles liberaciones de boletos.

Ordaz explicó que las recomendaciones combinan señales de navegación, preferencias, historial de compra y tendencias generales de búsqueda. Asimismo, los eventos con promoción comercial de Ticketmaster se identifican en un apartado específico llamado “Promovidos en México”, para diferenciarlos de las sugerencias personalizadas.

Ticketmaster refuerza la seguridad de los boletos digitales con SafeTix

La compañía mantendrá su sistema de protección de boletaje digital SafeTix, que utiliza códigos de barras dinámicos para combatir los intentos de fraude. La tecnología también incorpora un elemento holográfico animado que permite verificar visualmente el boleto y refuerza la protección frente a falsificaciones y capturas de pantalla.

La transferencia digital continuará disponible para facilitar que las entradas lleguen directamente a las personas que asistirán al evento. Según los datos compartidos por la empresa, en determinados espectáculos las transferencias pueden representar hasta el 20%.

Ticketmaster también recomienda guardar los boletos en la cartera digital del dispositivo móvil para facilitar el acceso al recinto, incluso cuando existan intermitencias en la conexión celular. La actualización está disponible en las tiendas de aplicaciones habituales, sin necesidad de descargar una aplicación adicional.

Con estas herramientas, Ticketmaster busca reunir en un solo espacio el descubrimiento de espectáculos, el seguimiento de artistas, la consulta de fechas de venta y la gestión de boletos digitales.