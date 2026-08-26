El acuerdo antimonopolio al que Ticketmaster habría llegado con el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) Estados Unidos, no haría que la empresa se separe de Live Nation.

Pese al presunto acuerdo promovido por Donald Trump, a nivel estatal algunos estarían aún en busca de tener un juicio con Ticketmaster sobre su monopolio en la venta de boletos y los recintos.

De esto trata el acuerdo de Ticketmaster al que llegó con el DOJ de Estados Unidos

Tras la batalla legal que el DOJ ha desarrollado con Ticketmaster y Live Nation en donde acusan que prácticas monopólicas que perjudican a la venta de boletos y los recintos, parece ser que llegaron a un acuerdo.

Filtraciones de un allegado al caso, aseguraron que con la intervención de Donald Trump para evitar un juicio, Ticketmaster llegó a un acuerdo con el DOJ que lo mantendrá operando con Live Nation.

Pese a las acusaciones del gran monopolio que han construido y que lleva a impedir la sana competencia, se firmó un acuerdo millonario por lo que sería equivalente a 475 millones de pesos, concesiones menores, así como la venta de algunas instalaciones y recintos.

Asimismo, se habla de que Ticketmaster accedió a que los recintos pudieran ofertar varios sistemas de boletaje, lo que llevaría a que no se separe de Live Nation.

Ticketmaster aún podría tener juicios a nivel estatal

Pese a la resolución federal de la disputa legal del DOJ con Ticketmaster, a nivel estatal aún se llevarían a cabo juicios donde acusan el gran monopolio creado llevando a una competencia insana.