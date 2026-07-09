Este jueves 9 de julio de 2026, la promoción de Ticketmaster 2x1 en la CDMX ofrece una amplia cartelera de conciertos y espectáculos con boletos al dos por uno, disponibles únicamente en compra en línea de 09:00 am a 11:00 pm.

Entre los eventos más destacados figuran presentaciones de Grupo Firme, Los Ángeles Azules, Espinoza Paz, Fey, Jesse & Joy, Edith Márquez y Inspector, además de tributos como el Symphonic Tribute Coldplay y Navidad con The Beatles.

Una oportunidad única para disfrutar música en vivo.

Estos con los concierto en CDMX con boletos de Ticketmaster 2x1 del 9 de julio

Para este jueves 9 de julio 2026, la promoción de boletos para conciertos en CDMX de Ticketmaster 2x1 son los siguientes:

Sala Principal Bellas Artes — Palacio de Bellas Artes Claptone — Campo Marte La Cantadera — Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma La escencia del bolero — Foro Red Access Leyendas el show — Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma Tributo a la Diva con Jennely — Teatro Hidalgo Dalú — Foro Red Access Tex Tex — La Maraka Los Ángeles Azules — Campo Marte Fato — Foro Red Access Grupo Firme — Estadio GNP Seguros Esto Sí es Despecho: Myriam - Natalia Sosa - Aranza - Sheyla — La Maraka Los Amigos Invisibles — La Maraka The Avalanches — Campo Marte El Gran Showman (The Greatest Showman) Movie Concert — Teatro Xola Julio Prieto Fernando Delgadillo — La Maraka Carlos Macías — Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma Porfi Baloa — La Maraka Los Panchos - Celebrando al adulto mayor — La Maraka Jorge Muñiz — Lunario del Auditorio Nacional Collage — Foro Red Access Raúl Di Blasio — La Maraka Jaime Varela — Lunario del Auditorio Nacional AOT The Last Concert — Teatro Metropólitan Laura y Brenda — Auditorio Nacional Trendline Utopía Tour — Foro Red Access Junior Klan — Lunario del Auditorio Nacional Carnival of KISS — Foro Red Access Beach Weather — Lunario del Auditorio Nacional Paty Cantú — La Maraka Symphonic Tribute Coldplay — Teatro Metropólitan The Music of Elton John and Billy Joel starring Michael Cavanaugh — Auditorio Nacional The Big Band Experience: Tributo a Ray Conniff y Glenn Miller — La Maraka Espinoza Paz — Auditorio Nacional Víctor García — Auditorio Nacional Laureano Brizuela — La Maraka Prisma.... 40 años — Lunario del Auditorio Nacional Sr. Bikini — Teatro Metropólitan Fey — Auditorio Nacional Mario Aguilar — Auditorio Nacional Triciclo Circus Band — Pabellón del Palacio de los Deportes Alberto Barros — Auditorio Nacional Claudia Sierra — Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma Inspector — Pepsi Center Orquesta Típica García Blanco presenta: ¡Esto es México! — Teatro de la Ciudad Esperanza Iris Rebel Cats — Teatro Metropólitan Estela Núñez — Lunario del Auditorio Nacional Denisse de Kalafe — La Maraka Angélica María y Enrique Guzmán — Teatro Metropólitan El Consorcio — Teatro Metropólitan Jesse & Joy — Auditorio Nacional Edith Márquez — Auditorio Nacional Flamencura — Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma Leire Martínez — Teatro Metropólitan Elefante — Auditorio Nacional Estela Núñez y Jorge Muñiz — Teatro Metropólitan Nicho Hinojosa — La Maraka Kalimba — La Maraka Francisco Céspedes — La Maraka Fernando Delgadillo y Alejandro Filio — La Maraka Navidad con The Beatles — Teatro Tepeyac Julio Preciado — Auditorio Nacional

Inspector en concierto con boletos Ticketmaster 2x1 (Inspector )

¿Cómo comprar boletos en Ticketmaster 2x1 para conciertos en CDMX?

Comprar boletos en Ticketmaster 2x1 para conciertos en CDMX es muy fácil siguiendo este paso a paso que a continuación te dejamos: