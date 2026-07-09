Este jueves 9 de julio de 2026, la promoción de Ticketmaster 2x1 en la CDMX ofrece una amplia cartelera de conciertos y espectáculos con boletos al dos por uno, disponibles únicamente en compra en línea de 09:00 am a 11:00 pm.

Entre los eventos más destacados figuran presentaciones de Grupo Firme, Los Ángeles Azules, Espinoza Paz, Fey, Jesse & Joy, Edith Márquez y Inspector, además de tributos como el Symphonic Tribute Coldplay y Navidad con The Beatles.

Una oportunidad única para disfrutar música en vivo.

Estos con los concierto en CDMX con boletos de Ticketmaster 2x1 del 9 de julio

Para este jueves 9 de julio 2026, la promoción de boletos para conciertos en CDMX de Ticketmaster 2x1 son los siguientes:

  1. Sala Principal Bellas Artes — Palacio de Bellas Artes
  2. Claptone — Campo Marte
  3. La Cantadera — Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma
  4. La escencia del bolero — Foro Red Access
  5. Leyendas el show — Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma
  6. Tributo a la Diva con Jennely — Teatro Hidalgo
  7. Dalú — Foro Red Access
  8. Tex Tex — La Maraka
  9. Los Ángeles Azules — Campo Marte
  10. Fato — Foro Red Access
  11. Grupo Firme — Estadio GNP Seguros
  12. Esto Sí es Despecho: Myriam - Natalia Sosa - Aranza - Sheyla — La Maraka
  13. Los Amigos Invisibles — La Maraka
  14. The Avalanches — Campo Marte
  15. El Gran Showman (The Greatest Showman) Movie Concert — Teatro Xola Julio Prieto
  16. Fernando Delgadillo — La Maraka
  17. Carlos Macías — Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma
  18. Porfi Baloa — La Maraka
  19. Los Panchos - Celebrando al adulto mayor — La Maraka
  20. Jorge Muñiz — Lunario del Auditorio Nacional
  21. Collage — Foro Red Access
  22. Raúl Di Blasio — La Maraka
  23. Jaime Varela — Lunario del Auditorio Nacional
  24. AOT The Last Concert — Teatro Metropólitan
  25. Laura y Brenda — Auditorio Nacional
  26. Trendline Utopía Tour — Foro Red Access
  27. Junior Klan — Lunario del Auditorio Nacional
  28. Carnival of KISS — Foro Red Access
  29. Beach Weather — Lunario del Auditorio Nacional
  30. Paty Cantú — La Maraka
  31. Symphonic Tribute Coldplay — Teatro Metropólitan
  32. The Music of Elton John and Billy Joel starring Michael Cavanaugh — Auditorio Nacional
  33. The Big Band Experience: Tributo a Ray Conniff y Glenn Miller — La Maraka
  34. Espinoza Paz — Auditorio Nacional
  35. Víctor García — Auditorio Nacional
  36. Laureano Brizuela — La Maraka
  37. Prisma.... 40 años — Lunario del Auditorio Nacional
  38. Sr. Bikini — Teatro Metropólitan
  39. Fey — Auditorio Nacional
  40. Mario Aguilar — Auditorio Nacional
  41. Triciclo Circus Band — Pabellón del Palacio de los Deportes
  42. Alberto Barros — Auditorio Nacional
  43. Claudia Sierra — Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma
  44. Inspector — Pepsi Center
  45. Orquesta Típica García Blanco presenta: ¡Esto es México! — Teatro de la Ciudad Esperanza Iris
  46. Rebel Cats — Teatro Metropólitan
  47. Estela Núñez — Lunario del Auditorio Nacional
  48. Denisse de Kalafe — La Maraka
  49. Angélica María y Enrique Guzmán — Teatro Metropólitan
  50. El Consorcio — Teatro Metropólitan
  51. Jesse & Joy — Auditorio Nacional
  52. Edith Márquez — Auditorio Nacional
  53. Flamencura — Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma
  54. Leire Martínez — Teatro Metropólitan
  55. Elefante — Auditorio Nacional
  56. Estela Núñez y Jorge Muñiz — Teatro Metropólitan
  57. Nicho Hinojosa — La Maraka
  58. Kalimba — La Maraka
  59. Francisco Céspedes — La Maraka
  60. Fernando Delgadillo y Alejandro Filio — La Maraka
  61. Navidad con The Beatles — Teatro Tepeyac
  62. Julio Preciado — Auditorio Nacional
Inspector en concierto: Precio de boletos, cuándo es la venta y fecha para verlos en la Arena CDMX
Inspector en concierto con boletos Ticketmaster 2x1 (Inspector )

¿Cómo comprar boletos en Ticketmaster 2x1 para conciertos en CDMX?

Comprar boletos en Ticketmaster 2x1 para conciertos en CDMX es muy fácil siguiendo este paso a paso que a continuación te dejamos:

  1. Ingresa al porta: https://tmespeciales.ticketmaster.com.mx/microsite/jueves2x1/
  2. Selecciona el concierto al que quieres ir
  3. Elige tus boletos en pares en las zonas con Ticketmaster 2x1
  4. Confirma los pasos de tu compra y promoción
  5. Y listo tendrás boletos de Ticketmaster 2x1