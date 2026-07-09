Este jueves 9 de julio de 2026, la promoción de Ticketmaster 2x1 en la CDMX ofrece una amplia cartelera de conciertos y espectáculos con boletos al dos por uno, disponibles únicamente en compra en línea de 09:00 am a 11:00 pm.
Entre los eventos más destacados figuran presentaciones de Grupo Firme, Los Ángeles Azules, Espinoza Paz, Fey, Jesse & Joy, Edith Márquez y Inspector, además de tributos como el Symphonic Tribute Coldplay y Navidad con The Beatles.
Una oportunidad única para disfrutar música en vivo.
Estos con los concierto en CDMX con boletos de Ticketmaster 2x1 del 9 de julio
Para este jueves 9 de julio 2026, la promoción de boletos para conciertos en CDMX de Ticketmaster 2x1 son los siguientes:
- Sala Principal Bellas Artes — Palacio de Bellas Artes
- Claptone — Campo Marte
- La Cantadera — Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma
- La escencia del bolero — Foro Red Access
- Leyendas el show — Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma
- Tributo a la Diva con Jennely — Teatro Hidalgo
- Dalú — Foro Red Access
- Tex Tex — La Maraka
- Los Ángeles Azules — Campo Marte
- Fato — Foro Red Access
- Grupo Firme — Estadio GNP Seguros
- Esto Sí es Despecho: Myriam - Natalia Sosa - Aranza - Sheyla — La Maraka
- Los Amigos Invisibles — La Maraka
- The Avalanches — Campo Marte
- El Gran Showman (The Greatest Showman) Movie Concert — Teatro Xola Julio Prieto
- Fernando Delgadillo — La Maraka
- Carlos Macías — Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma
- Porfi Baloa — La Maraka
- Los Panchos - Celebrando al adulto mayor — La Maraka
- Jorge Muñiz — Lunario del Auditorio Nacional
- Collage — Foro Red Access
- Raúl Di Blasio — La Maraka
- Jaime Varela — Lunario del Auditorio Nacional
- AOT The Last Concert — Teatro Metropólitan
- Laura y Brenda — Auditorio Nacional
- Trendline Utopía Tour — Foro Red Access
- Junior Klan — Lunario del Auditorio Nacional
- Carnival of KISS — Foro Red Access
- Beach Weather — Lunario del Auditorio Nacional
- Paty Cantú — La Maraka
- Symphonic Tribute Coldplay — Teatro Metropólitan
- The Music of Elton John and Billy Joel starring Michael Cavanaugh — Auditorio Nacional
- The Big Band Experience: Tributo a Ray Conniff y Glenn Miller — La Maraka
- Espinoza Paz — Auditorio Nacional
- Víctor García — Auditorio Nacional
- Laureano Brizuela — La Maraka
- Prisma.... 40 años — Lunario del Auditorio Nacional
- Sr. Bikini — Teatro Metropólitan
- Fey — Auditorio Nacional
- Mario Aguilar — Auditorio Nacional
- Triciclo Circus Band — Pabellón del Palacio de los Deportes
- Alberto Barros — Auditorio Nacional
- Claudia Sierra — Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma
- Inspector — Pepsi Center
- Orquesta Típica García Blanco presenta: ¡Esto es México! — Teatro de la Ciudad Esperanza Iris
- Rebel Cats — Teatro Metropólitan
- Estela Núñez — Lunario del Auditorio Nacional
- Denisse de Kalafe — La Maraka
- Angélica María y Enrique Guzmán — Teatro Metropólitan
- El Consorcio — Teatro Metropólitan
- Jesse & Joy — Auditorio Nacional
- Edith Márquez — Auditorio Nacional
- Flamencura — Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma
- Leire Martínez — Teatro Metropólitan
- Elefante — Auditorio Nacional
- Estela Núñez y Jorge Muñiz — Teatro Metropólitan
- Nicho Hinojosa — La Maraka
- Kalimba — La Maraka
- Francisco Céspedes — La Maraka
- Fernando Delgadillo y Alejandro Filio — La Maraka
- Navidad con The Beatles — Teatro Tepeyac
- Julio Preciado — Auditorio Nacional
¿Cómo comprar boletos en Ticketmaster 2x1 para conciertos en CDMX?
Comprar boletos en Ticketmaster 2x1 para conciertos en CDMX es muy fácil siguiendo este paso a paso que a continuación te dejamos:
- Ingresa al porta: https://tmespeciales.ticketmaster.com.mx/microsite/jueves2x1/
- Selecciona el concierto al que quieres ir
- Elige tus boletos en pares en las zonas con Ticketmaster 2x1
- Confirma los pasos de tu compra y promoción
- Y listo tendrás boletos de Ticketmaster 2x1