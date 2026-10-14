La transformación tecnológica de la industria energética está modificando las habilidades necesarias para operar instalaciones, mantener equipos y responder a procesos cada vez más digitalizados. Ante este escenario, el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) impulsa la capacitación de trabajadores petroleros y el reconocimiento formal de sus competencias laborales.

Como parte de esta estrategia, en noviembre de 2025 el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER) acreditó al STPRM como Entidad de Certificación y Evaluación (ECE).

Esta acreditación permite evaluar y certificar conocimientos, habilidades y destrezas desarrollados durante el trabajo, con el propósito de reconocer la experiencia adquirida en campo y fortalecer la profesionalización laboral del sector.

El conocimiento de nuestros trabajadores es uno de los mayores activos de la industria petrolera. Nuestro objetivo es que esa experiencia pueda actualizarse, certificarse y transmitirse a las nuevas generaciones. Ricardo Aldana Prieto, secretario general del STPRM

Capacitación y certificación de competencias para fortalecer a Pemex

La certificación de competencias laborales también se vincula con los objetivos operativos de Pemex. Su Plan Estratégico 2025-2035 contempla fortalecer la producción, refinación, petroquímica y gas, además de modernizar procesos y avanzar en eficiencia, así como en sostenibilidad.

Estas metas requieren personal capaz de trabajar con nuevos sistemas, interpretar datos, utilizar herramientas de monitoreo y mantener estándares de seguridad industrial en entornos complejos.

Para el STPRM, la formación debe responder a las necesidades concretas de las instalaciones, esto implica identificar competencias críticas, diseñar programas de actualización y reconocer formalmente las habilidades que los trabajadores han desarrollado durante años de experiencia.

La capacitación ya no puede verse únicamente como un beneficio laboral; es una herramienta estratégica para tener trabajadores mejor preparados, instalaciones más seguras y una empresa capaz de responder a los cambios tecnológicos de la industria. Ricardo Aldana Prieto, secretario general del STPRM

STPRM busca preservar el conocimiento técnico y preparar el relevo generacional

La actualización tecnológica también representa una oportunidad para conservar los conocimientos operativos de los trabajadores experimentados y transmitirlos a las nuevas generaciones.

Ante el retiro gradual de personal especializado, la vinculación entre trabajadores de distintas generaciones puede ayudar a preservar conocimientos técnicos que son difíciles de documentar y que se adquieren durante años de experiencia en las instalaciones.

En materia de capital humano, la certificación puede facilitar la identificación de las capacidades disponibles dentro de la organización y detectar necesidades adicionales de formación.

La industria energética continuará demandando especialización en áreas como automatización, eficiencia operativa, transición tecnológica y estándares ambientales. Por ello, el STPRM plantea la inversión en conocimiento como una vía para fortalecer tanto la trayectoria de los trabajadores como la capacidad de respuesta de las empresas del sector.