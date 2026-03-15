Tesorero de Coyame, en Chihuahua, es hallado sin vida tras ocho días desaparecido.

Autoridades revelaron que Carlos Guillermo N. R., quien trabajaba como tesorero del Ayuntamiento de Coyame fue localizado muerto.

Encuentran sin vida a tesorero de Coyame tras ocho días desaparecido

Mediante un comunicado, la Fiscalía de Distrito Zona Centro de Chihuahua confirmó el hallazgo del cuerpo sin vida del tesorero de Coyame.

Carlos Guillermo N. R., de 51 años, fue encontrado el viernes 13 de marzo en el kilómetro 1 de la avenida Juan Pablo II, a la altura del Libramiento a Aldama, municipio de Aldama, alrededor de las 7:30 horas.

Tesorero de Coyame es hallado sin vida tras ocho días desaparecido (Especial)

Esto luego de que se informara sobre la presencia de un cuerpo sin vida y que elementos de la policía municipal acudieran al lugar de los hechos.

El resultado de la necrocirugía evidenció que la causa de muerte debido a un traumatismo cranoencefálico.

Tras la aplicación de los protocolos forenses correspondientes, la fiscalía pudo confirmar la identidad del tesorero de Coyame del Sotol.

El cuerpo de Carlos Guillermo N. R. fue entregado a los familiares este sábado 14 de marzo 2026.

La Unidad de Investigación del municipio de Aldama sigue con las indagatorias, para esclarecer el homicidio doloso.

El tesorero de Coyame, Carlos Guillermo N. R., había sido reportado desde el pasado 6 de marzo cuando perdió contacto con sus familiares.