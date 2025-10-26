Murió el diputado local Luis Fernando Chacón Eriver, representante del distrito 13 en el Congreso del Estado de Chihuahua.

Luis Fernando Chacón Eriver era diputado local por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), de quien se confirmó su muerte la madrugada de este domingo 26 de octubre.

El legislador se encontraba en distintas actividades en su municipio de origen, Guerrero, Chihuahua, este fin de semana.

¿Qué le pasó al diputado Luis Fernando Chacón Eriver? Murió de un infarto fulminante

Medios locales en Chihuahua han informado que Luis Fernando Chacón Eriver presentó un malestar repentino durante la madrugada de este 26 de octubre y fue trasladado de emergencia.

Al legislador lo llevaron a un hospital de Cuauhtémoc, Chihuahua, no obstante, murió antes de llegar.

Los médicos aún trataron de salvarle la vida pero no pudieron hacer más. Se reporta que la causa de su muerte fue un infarto fulminante.

Alito Moreno, dirigente del PRI, lamenta muerte de Luis Fernando Chacón Eriver

La muerte de Luis Fernando Chacón Eriver no sólo ha conmocionado al estado de Chihuahua si no la noticia ha llegado a nivel nacional.

El líder nacional del PRI, Alito Moreno, publicó una esquela para lamentar la muerte de legislador y enviar condolencias a su familia y amigos.

A los lamentos se sumaron la gobernadora de Chihuahua, la panista Maru Campos, y la diputada local por Morena, Brenda Ríos, entre otros.

El líder nacional del PRI dijo que Luis Fernando Chacón Eriver era un priísta comprometido con su estado y con las causas del pueblo, por lo que su partida es una gran pérdida.

El grupo parlamentario del PRI en el Congreso de Chihuahua también envió sus condolencias y dijo que era un hombre de corazón noble y con un compromiso enorme con la gente.