El tesorero municipal de Apaseo el Alto, Guanajuato, Jaime Aguirre Mejía del PAN, desapareció tras detectarse presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos, lo que ya es investigado como un posible desfalco millonario al municipio.

De acuerdo con reportes, el funcionario lleva más de una semana sin presentarse a trabajar y dejó de responder a las autoridades, lo que encendió las alertas dentro del Ayuntamiento.

Tesorero de Apaseo el Alto desaparece; investigan presunto desfalco millonario

El tesorero municipal de Apaseo el Alto, Guanajuato, Jaime Aguirre Mejía, desapareció tras revisiones internas que revelaron movimientos inusuales de varios millones de pesos desde cuentas del gobierno municipal hacia sus cuentas personales.

Esto derivó en una auditoría y una denuncia formal ante la Fiscalía estatal de Guanajuato contra Jaime Aguirre Mejía, tesorero de Apaseo el Alto en Guanajuato.

Aunque el monto exacto no ha sido confirmado, versiones señalan que el posible daño al erario podría ascender a decenas de millones de pesos, incluso hasta 100 millones, según estimaciones preliminares.

La alcaldesa Monserrat Mendoza Cano informó que el caso ya fue denunciado y que se realiza una auditoría interna para determinar el alcance del posible desfalco de Jaime Aguirre Mejía, tesorero de Apaseo el Alto.

Tesorero se reportó enfermo antes de desaparecer

Jaime Aguirre Mejía, tesorero del municipio Apaseo el Alto en Guanajuato, ha desaparecido junto con millones de pesos que pertenecen al erario municipal, lo cual ha derivado en una denuncia formal por parte de la alcaldesa.

Previo a su desaparición, el funcionario habría justificado su ausencia por motivos de salud; sin embargo, ya no regresó ni volvió a comunicarse, lo que incrementó las sospechas.

El caso ha generado indignación en Apaseo el Alto, donde autoridades y ciudadanos exigen claridad sobre el destino de los recursos públicos.

Mientras tanto, la Fiscalía estatal mantiene abierta la investigación para localizar al tesorero Jaime Aguirre Mejía y determinar si hubo un desfalco al erario municipal.