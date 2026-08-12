La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, inauguró la primera etapa del Parque Industrial San Marcos Valley, proyecto que representa una inversión de mil 700 millones de pesos y busca fortalecer la infraestructura industrial de la entidad.

El desarrollo cuenta con una superficie total de 140 hectáreas y tendrá capacidad para recibir entre 20 y 30 empresas nacionales y extranjeras de distintos sectores estratégicos. Además, se prevé atraer inversiones por mil 100 millones de dólares y generar 9 mil empleos directos y 36 mil indirectos.

Tere Jiménez destaca inversión y generación de empleos en Aguascalientes

Durante la inauguración del Parque Industrial San Marcos Valley, Tere Jiménez destacó que la creación de nuevos espacios industriales permitirá a Aguascalientes mantener su competitividad y ampliar las oportunidades de empleo para las familias.

La gobernadora señaló que la coordinación entre el sector público y privado es fundamental para facilitar la llegada de inversiones, fortalecer la actividad productiva y generar empleos de calidad en el estado.

Las empresas tienen la tarea de innovar, producir, competir y generar valor; los gobiernos tenemos la responsabilidad de facilitar las condiciones para que las inversiones puedan desarrollarse en Aguascalientes. Tere Jiménez, Gobernadora de Aguascalientes.

Tere Jiménez agregó que el objetivo de su administración es impulsar proyectos que permitan fortalecer la economía estatal y generar mayores oportunidades laborales para la población.

Parque Industrial San Marcos Valley de Aguascalientes busca atraer hasta 30 empresas

José Arturo Crespo Pavón, directivo financiero de Lintel-San Marcos Valley, explicó que el parque industrial se ubica al sur de la ciudad de Aguascalientes y cuenta con una superficie total de 140 hectáreas.

La primera etapa del proyecto comprende alrededor de 30 hectáreas ya urbanizadas, con infraestructura y servicios necesarios para iniciar la comercialización de los espacios y recibir a nuevas empresas.

El complejo está diseñado para atender compañías de sectores estratégicos y de alto valor agregado, entre ellos:

Industria automotriz.

Componentes electrónicos.

Tecnología e innovación.

Manufactura avanzada.

Salud.

Logística y almacenamiento.

Industria ligera, media y especializada.

Crespo Pavón destacó que el proyecto representa la confianza del sector privado en Aguascalientes y su capacidad productiva, con la expectativa de que nuevas empresas nacionales e internacionales se establezcan en el parque industrial.

Tere Jiménez inaugura Parque Industrial San Marcos Valley en Aguascalientes (cortesía)

Aguascalientes fortalece su infraestructura industrial para atraer inversiones

Esaú Garza de Vega, secretario de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología del Estado, destacó que Aguascalientes cuenta con ventajas competitivas que favorecen la llegada de nuevos proyectos de inversión.

Entre ellas mencionó su ubicación estratégica en el centro de México, conectividad carretera y aérea, cercanía con proveedores y cadenas de suministro, disponibilidad de talento altamente calificado y un ecosistema industrial consolidado.

El funcionario también señaló las condiciones de seguridad y certeza para la inversión como factores que contribuyen a fortalecer la actividad económica de Aguascalientes.

Con la inauguración de la primera etapa de San Marcos Valley, el gobierno encabezado por Tere Jiménez busca ampliar la infraestructura productiva de Aguascalientes, atraer empresas nacionales y extranjeras y generar nuevas oportunidades de empleo para las familias del estado.