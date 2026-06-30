La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, encabezó la ceremonia conmemorativa por el 7.º Aniversario de la Guardia Nacional, donde reiteró el compromiso del Gobierno de Aguascalientes de continuar trabajando de manera coordinada con esta institución para preservar la paz y fortalecer la seguridad en la entidad.

Durante el evento, la gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, subrayó que la seguridad requiere coordinación, estrategia, disciplina y voluntad de servicio para garantizar mejores condiciones de vida para las familias.

La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, destacó el trabajo conjunto entre el Gobierno de Aguascalientes y la Guardia Nacional. (cortesía )

Tere Jiménez destaca coordinación con la Guardia Nacional

La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, señaló que la colaboración entre autoridades federales, estatales y municipales ha permitido mantener a Aguascalientes entre las entidades con mejores condiciones de seguridad del país.

Asimismo, la gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, destacó que la suma de capacidades fortalece las acciones para proteger a la ciudadanía y preservar el orden público.

La seguridad es un tema que nos convoca a todos; estamos llamados a sumar esfuerzos, a trabajar con unidad y a velar por la tranquilidad de un estado que es sinónimo de desarrollo y de justicia social. Tere Jiménez, gobernadora de Aguascalientes

Guardia Nacional fortalece la seguridad en Aguascalientes

El coordinador de la Guardia Nacional en Aguascalientes, Isaac Aarón Jesús García, reconoció el respaldo que la gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, ha brindado a la corporación para fortalecer sus capacidades operativas.

Aseguró que la institución continuará trabajando en coordinación con las distintas autoridades para mejorar la seguridad pública y proteger a las familias de la entidad.

Agradeció el apoyo otorgado para mejorar la infraestructura y las instalaciones de la corporación en el estado, y felicitó a las mujeres y hombres que integran la Guardia Nacional, al señalar que se han convertido en una institución fundamental para la protección de las familias mexicanas.

La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, destacó que la presencia de la Guardia Nacional contribuye a fortalecer las acciones de seguridad que permiten a Aguascalientes mantenerse como una entidad competitiva, segura y con oportunidades de desarrollo.

La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, destacó el trabajo conjunto entre el Gobierno de Aguascalientes y la Guardia Nacional. (cortesía )

Guardia Nacional entrega reconocimientos durante su aniversario

Como parte de la conmemoración, la gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, y autoridades de los tres órdenes de gobierno entregaron reconocimientos a elementos de la Guardia Nacional que han destacado por su desempeño y compromiso en el cumplimiento de sus funciones.

Asimismo, la gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, recibió un distintivo por parte del coordinador de la Guardia Nacional en Aguascalientes, Isaac Aarón Jesús García, en reconocimiento al respaldo brindado a la corporación.

Con esta conmemoración, la gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, reafirmó la disposición del Gobierno de Aguascalientes para seguir fortaleciendo la coordinación institucional con la Guardia Nacional y demás corporaciones de seguridad.

La estrategia conjunta busca garantizar mejores condiciones de paz, fortalecer la confianza ciudadana y mantener a Aguascalientes como una de las entidades con mayores niveles de estabilidad y desarrollo del país.