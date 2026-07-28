La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, encabezó la sesión de la Mesa de Seguridad para la Construcción de la Paz, donde integrantes del gabinete estatal y representantes de los 11 municipios revisaron las estrategias que implementan de manera coordinada para prevenir conductas de riesgo, fortalecer el tejido social y reforzar la seguridad en la entidad.

Durante la reunión se evaluaron las acciones enfocadas en la prevención del delito, la recuperación de espacios públicos, el impulso a la cultura de la denuncia y el fortalecimiento de la cohesión social, como parte de una estrategia integral para construir comunidades más seguras.

La mandataria estatal reiteró que la seguridad continuará siendo una prioridad de su administración y afirmó que el trabajo coordinado entre las distintas corporaciones ha sido clave para mantener a Aguascalientes entre los estados con mejores condiciones de seguridad del país.

Tere Jiménez fortalece la coordinación entre Federación, Estado y municipios para reforzar la seguridad

Durante la sesión, Tere Jiménez convocó a las corporaciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno a fortalecer la coordinación y las estrategias conjuntas para preservar la paz y la tranquilidad de las familias de Aguascalientes.

La gobernadora subrayó que mantener una comunicación permanente y una colaboración efectiva entre las instituciones federales, estatales y municipales permitirá responder con mayor oportunidad ante cualquier situación que ponga en riesgo el orden y la estabilidad del estado.

Asimismo, informó que el Gobierno de Aguascalientes continuará fortaleciendo a las corporaciones de seguridad mediante la entrega de equipamiento, infraestructura especializada, capacitación permanente y tecnología de vanguardia, con el objetivo de mejorar las labores de vigilancia, inteligencia, monitoreo y respuesta.

Durante la reunión también se revisaron los resultados de los operativos que se realizan diariamente en los 11 municipios, así como las estrategias de prevención y combate a la delincuencia implementadas en todo el territorio estatal.

Finalmente, Tere Jiménez reconoció el trabajo de las instituciones que integran la Mesa de Seguridad para la Construcción de la Paz y reiteró que la coordinación entre los tres niveles de gobierno seguirá siendo un elemento fundamental para preservar la paz y mantener a Aguascalientes entre los estados más seguros de México.

En la sesión, celebrada en el Palacio de Gobierno, participaron representantes de la 14/a Zona Militar, la Guardia Nacional, la Fiscalía General del Estado, la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, el Supremo Tribunal de Justicia del Estado, así como autoridades estatales y municipales.