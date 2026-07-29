La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, sostuvo una llamada telefónica con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, Omar García Harfuch, para dar seguimiento al caso de Felipe y transmitir de manera directa las inquietudes, preocupaciones y exigencias expresadas por sus familiares.

Durante la conversación, la mandataria estatal informó que, de acuerdo con las investigaciones realizadas por las autoridades estatales, no se encontraron antecedentes penales de Felipe, información que fue compartida con el funcionario federal como parte del seguimiento al caso.

Omar García Harfuch revisará el expediente del caso de Felipe

Como parte del intercambio, Omar García Harfuch solicitó a Tere Jiménez información adicional sobre la persona detenida durante el operativo realizado el pasado fin de semana en Aguascalientes, con el objetivo de revisar el expediente y conocer los antecedentes disponibles.

La revisión de la información permitirá a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) dar un seguimiento puntual al caso y analizar los elementos con los que cuentan las autoridades.

Con esta comunicación, el Gobierno de Aguascalientes reiteró su disposición de mantener la coordinación con las autoridades federales para atender las inquietudes de la familia y contribuir al esclarecimiento de los hechos.