La gobernadora Tere Jiménez encabezó la inauguración del nuevo Laboratorio de Validación de Materiales de Marelli, proyecto que representa una inversión superior a 206 millones de pesos y ampliará las capacidades de investigación, innovación y desarrollo tecnológico de la industria automotriz en Aguascalientes.

Ubicado en el Parque Industrial del Valle de Aguascalientes, el laboratorio fortalecerá el Centro de Investigación y Desarrollo de Marelli en México, al incorporar instalaciones para diseñar y probar nuevos materiales destinados a los interiores de vehículos.

Marelli fortalece investigación y desarrollo automotriz en Aguascalientes

Durante la inauguración, Tere Jiménez destacó que la entidad cuenta con condiciones de seguridad, certeza jurídica, infraestructura y talento especializado que, de acuerdo con la mandataria, generan confianza entre las empresas nacionales e internacionales para establecerse y ampliar sus operaciones.

La gobernadora señaló que la inversión de Marelli representa una muestra de confianza en el estado y reiteró que su administración continuará impulsando las condiciones para atraer proyectos de alto valor agregado.

La confianza de los inversionistas también se refleja en los resultados económicos de la entidad. Durante el segundo trimestre de 2026, Aguascalientes captó más de 520 millones de dólares de inversión extranjera directa, cifra que representó un crecimiento superior al 31 por ciento respecto al mismo periodo de 2025. Japón y Estados Unidos destacaron entre los países de origen de esos recursos.

Por su parte, Jeff Wright, vicepresidente de Marelli Interiores para América, reconoció el respaldo del Gobierno estatal y señaló que la compañía mantiene expectativas de crecimiento en Aguascalientes, donde inició operaciones hace cuatro años.

El directivo destacó que 90 por ciento de los trabajadores de Marelli proviene de universidades locales, por lo que reconoció la preparación y el talento de los profesionistas formados en la entidad.

Marelli desarrolla ingeniería y materiales para interiores de vehículos

Durante la presentación, Cristóbal Velázquez, gerente en México de Investigación y Desarrollo para Marelli Interiores, explicó que uno de los principales trabajos de la compañía es la ingeniería de producto.

Esta labor incluye el diseño de estructuras y soluciones, dibujo asistido por computadora, validación de prototipos mediante pruebas y gestión de recursos. Como ejemplo de estas capacidades, mencionó que el nuevo Nissan Versa fue desarrollado al cien por ciento por ingenieros de Diseño de Marelli.

El nuevo laboratorio permitirá ampliar las capacidades de la empresa para investigar, diseñar y probar materiales destinados a los interiores de vehículos, además de impulsar el desarrollo de talento especializado en el estado.

Durante la ceremonia, Jeff Wright entregó a Tere Jiménez la carta de inversión del proyecto. Posteriormente, las autoridades y representantes de la compañía realizaron la develación de una placa conmemorativa, el corte de listón y un recorrido por las nuevas instalaciones.

Al evento asistieron Margarita Gallegos, presidenta municipal de San Francisco de los Romo; Mitsuyoshi Naritomi, vicepresidente global de Diseño y Desarrollo de Interiores; Wayne Bradburn, director senior de Diseño de Interiores; Emanuelle Sánchez Nájera, presidente de la Mesa Directiva del Congreso estatal, y Esaú Garza de Vega, secretario de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología.