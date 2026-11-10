La gobernadora Tere Jiménez recibió de manos de estudiantes, docentes y personal del Instituto Tecnológico de Aguascalientes (ITA) el reconocimiento que acredita a la institución como la Mejor Escuela de Ingeniería del País, distinción otorgada por la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Ingeniería (ANFEI) en la máxima categoría Platino.

Durante el encuentro, la comunidad educativa agradeció el respaldo del Gobierno estatal a sus programas académicos, proyectos de innovación y formación profesional. La mandataria felicitó a quienes contribuyen a preparar nuevas generaciones de ingenieras e ingenieros para atender las necesidades de México.

Tere Jiménez reconoce el trabajo académico del Instituto Tecnológico de Aguascalientes

El director del ITA, José Luis Gil Vázquez, señaló que la distinción es resultado del trabajo conjunto de estudiantes, docentes y personal administrativo. También destacó el compromiso de mantener la calidad académica de la institución y preparar profesionistas con las habilidades que demanda el sector productivo.

En representación del alumnado, Ana Ximena Zacarías García, presidenta del Comité Ejecutivo de la Sociedad de Alumnos, afirmó que el reconocimiento es resultado del esfuerzo de varias generaciones y del trabajo de quienes han contribuido al desarrollo de la institución.

La distinción de la ANFEI reconoce el trabajo académico del ITA y su contribución a la formación de profesionistas en ingeniería, lo que lo posiciona como un referente nacional en la educación superior.

ITA recibe reconocimiento en categoría Platino como referente de ingeniería en México (Cortesía)

Tere Jiménez visita proyectos estudiantiles y el Centro de Innovación Aeroespacial

Como parte de su visita, la gobernadora recorrió una exposición de proyectos desarrollados por estudiantes del Instituto Tecnológico de Aguascalientes, donde conoció propuestas tecnológicas que aplican los conocimientos adquiridos en las aulas para desarrollar soluciones prácticas.

También visitó el Centro de Innovación Industrial para el Sector Aeroespacial del Bajío (CIIA), espacio en el que estudiantes y empresas tienen acceso a tecnologías y procesos especializados de esta industria.

En el centro se realizan actividades de diseño, ingeniería, desarrollo de prototipos y manufactura, con el propósito de fortalecer las habilidades técnicas de los futuros profesionistas y acercarlos a las necesidades del sector aeroespacial.

En el encuentro también estuvieron presentes Leonardo Montañez Castro, presidente municipal de Aguascalientes; Luis Enrique Gutiérrez Reynoso, director general del Instituto de Educación de Aguascalientes; Ana Claudia Morales Dueñas, directora general del Instituto de Ciencia y Tecnología del Estado, y Francisco Rangel Cáceres, director de Educación Superior del Instituto de Educación de Aguascalientes.