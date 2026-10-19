La gobernadora Tere Jiménez encabezó la LXXXVI Asamblea Plenaria de la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia de Aguascalientes, donde autoridades y representantes ciudadanos revisaron los resultados de las estrategias implementadas durante las últimas semanas y analizaron nuevas acciones para fortalecer la prevención del delito.

Durante el encuentro se evaluaron las medidas de seguridad vigentes y se identificaron áreas de oportunidad para mejorar la vigilancia, la capacidad de respuesta de las corporaciones y la coordinación entre las instituciones encargadas de mantener la seguridad en el estado.

Tere Jiménez revisa blindaje fronterizo, equipamiento y tecnología policial

Entre los principales temas abordados estuvieron el blindaje de las fronteras de Aguascalientes con Zacatecas y Jalisco, la capacitación especializada de los policías, el fortalecimiento de la infraestructura de seguridad y la dotación de equipamiento.

También se analizó la incorporación de nuevas tecnologías para mejorar las labores de prevención, vigilancia y respuesta ante posibles hechos delictivos.

Tere Jiménez destacó la importancia de mantener la coordinación entre las corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno, así como promover la participación ciudadana para fortalecer la prevención y atender oportunamente cualquier situación de riesgo.

La gobernadora también señaló la necesidad de continuar invirtiendo en la preparación de los cuerpos policiales y aprovechar las herramientas tecnológicas disponibles para reforzar las capacidades de las instituciones.

Autoridades y representantes ciudadanos participan en la Mesa de Seguridad

La LXXXVI Asamblea Plenaria se realizó en el Salón de Congresos del Tecnológico de Monterrey, campus Aguascalientes, con la participación de autoridades estatales, representantes del Poder Legislativo y Judicial, mandos militares e integrantes de la sociedad civil.

Entre los asistentes estuvieron María José Ocampo Vázquez, magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia; Nancy Gutiérrez Ruvalcaba, presidenta de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso del Estado; y Álvaro Javier Juárez Vázquez, comandante de la 14/a. Zona Militar.

También participaron Antonio Martínez Romo, secretario de Seguridad Pública del Estado, así como José Ramón Medrano Muñoz y Roberto Rangel Peniche, representantes ciudadanos, además de otras autoridades.

La reunión permitió revisar las acciones en marcha y analizar alternativas para mantener el trabajo conjunto en materia de seguridad, con énfasis en la prevención, la vigilancia y el fortalecimiento de las instituciones en Aguascalientes.