La gobernadora Tere Jiménez inauguró el Cuarto Foro Internacional de Seguridad y Justicia en Aguascalientes, encuentro que reúne a especialistas de nueve países y alrededor de 400 integrantes de corporaciones de seguridad y justicia de diferentes entidades de México.

El evento se desarrolla del 5 al 7 de noviembre en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA), con el propósito de compartir conocimientos, experiencias y buenas prácticas para fortalecer las instituciones encargadas de proteger a la ciudadanía.

Durante la inauguración, la mandataria destacó que la seguridad y justicia son pilares para el desarrollo de la entidad y señaló que el foro permitirá intercambiar estrategias que puedan reflejarse en las labores cotidianas de las corporaciones.

Llegan a un estado que ha puesto a la seguridad y la justicia como los pilares para lograr su desarrollo y crecimiento. Estoy segura de que este foro será un espacio para compartir conocimientos, experiencias y buenas prácticas que se van a reflejar en las acciones cotidianas en beneficio de las familias de nuestro país. Tere Jiménez, gobernadora de Aguascalientes

Tere Jiménez inaugura Foro Internacional de Seguridad y Justicia (cortesía)

Blindaje Aguascalientes y reducción de la incidencia delictiva

Durante su mensaje, la gobernadora Tere Jiménez afirmó que Aguascalientes se encuentra entre las tres entidades más seguras de México y atribuyó este resultado a la estrategia Blindaje Aguascalientes, con la que, aseguró, se ha logrado una reducción de la incidencia delictiva superior a 29 por ciento.

Explicó que esta estrategia contempla acciones de prevención, inteligencia, uso de tecnología, coordinación institucional y fortalecimiento de las corporaciones de seguridad y justicia.

La gobernadora de Aguascalientes señaló que su administración continuará impulsando la preparación y actualización de los elementos para mejorar las capacidades de respuesta de las instituciones.

Queremos que las familias de Aguascalientes vivan con tranquilidad, por eso vamos a seguir reforzando a las corporaciones, trabajando coordinados y utilizando tecnología de punta para lograrlo; estamos convencidos de que la preparación y actualización que ofrece este foro contribuirá a avanzar en nuestro objetivo. Tere Jiménez, gobernadora de Aguascalientes

Tere Jiménez inaugura Foro Internacional de Seguridad y Justicia (cortesía)

Participan especialistas de nueve países en el foro de seguridad

Durante los tres días de actividades, representantes de nueve países compartirán experiencias y conocimientos en materia de seguridad: Estados Unidos, Bolivia, Colombia, Chile, España, Brasil, Italia, Argentina y México.

La cónsul general de Estados Unidos en Guadalajara, Elizabeth Hoffman Franolich, destacó la importancia de la cooperación internacional en materia de seguridad y el combate a las organizaciones criminales transnacionales.

La colaboración bilateral en materia de seguridad y el combate a las organizaciones criminales transnacionales son prioridades centrales de nuestra misión en México; nuestros países comparten una frontera, una economía y millones de familias que viven, trabajan y viajan entre ambas naciones. Buscamos una colaboración práctica y basada en la confianza entre instituciones que respetan la soberanía de cada nación, y aquí en Aguascalientes esa colaboración ha dado resultados concretos. Elizabeth Hoffman Franolich, cónsul general de Estados Unidos en Guadalajara

Por su parte, el subdirector de Investigación Criminal y Crimen Organizado de la Policía de Investigaciones de Chile, Ricardo Gatica Aliaga, destacó que estos encuentros permiten compartir experiencias frente a la evolución de las actividades criminales y fortalecer la coordinación entre instituciones policiales.

Tere Jiménez inaugura Foro Internacional de Seguridad y Justicia (cortesía)

Universidad Autónoma de Aguascalientes es sede del encuentro

El rector de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, Juan Carlos Arredondo Hernández, dio la bienvenida a las y los participantes y destacó la importancia de que las discusiones del foro contribuyan al trabajo cotidiano de las instituciones.

También señaló que la confianza pública se construye a partir de la manera en que las autoridades responden a las necesidades de la ciudadanía.

En tanto, el fiscal general del estado, Manuel Alonso García, convocó a fortalecer el trabajo conjunto entre las corporaciones policiales y las instituciones encargadas de la procuración e impartición de justicia.

Sigamos trabajando por la seguridad, pero sobre todo con base en el reconocimiento a nuestros cuerpos policiales, a nuestros cuerpos de impartición y procuración de justicia, porque todos tenemos que hacer un frente común, todos tenemos que abonar para que nuestro país encuentre la paz y la seguridad y solamente con estas capacitaciones y entrenamientos podemos llegar a ese fin. Hagamos un frente común, hagámoslo por Aguascalientes y hagámoslo por México, pero sobre todo por nuestros compañeros policías. Manuel Alonso García, fiscal general del Estado de Aguascalientes

Tere Jiménez inaugura Foro Internacional de Seguridad y Justicia (cortesía)

Entregan reconocimiento a Tere Jiménez por respaldo a la seguridad

En el marco de la inauguración, el fiscal general del estado, Manuel Alonso García entregó un reconocimiento a la gobernadora Tere Jiménez por su respaldo a las labores de seguridad orientadas a garantizar la paz y tranquilidad en la entidad.

Al evento también asistieron María José Ocampo Vázquez, magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado; Leonardo Montañez Castro, presidente municipal de Aguascalientes; Antonio Martínez Romo, secretario de Seguridad Pública estatal; y Álvaro Javier Juárez Vázquez, comandante de la 14/a. Zona Militar.

Tere Jiménez inaugura Foro Internacional de Seguridad y Justicia (cortesía)

Asimismo, participaron Cecilia Pacheco Rangel, rectora de la Universidad de la Policía y Ciencias de la Seguridad de Aguascalientes; Maribel Chávez Arriaga, fiscal federal en el estado; Michelle Olmos Álvarez, directora general del C5i, y Luis Gaistardo, director del Centro Nacional de Inteligencia en Aguascalientes.