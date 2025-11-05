El director general del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), Santiago Nieto Castillo, participó en el foro “La #PI invierte y México avanza”, organizado por el Tecnológico de Monterrey y el Distrito Innovación Tlalpan.

Mediante este foro innovadores de centros públicos y privados de investigación presentaron sus proyectos en un esfuerzo conjunto por fortalecer la colaboración y la transferencia de tecnología.

IMPI impulsa la innovación y la protección de ideas mexicanas

En el marco del impulso del gobierno federal al desarrollo científico y tecnológico, el IMPI busca estrechar la relación entre inventores, emprendedores y el sector empresarial, con el propósito de empoderar la innovación y acelerar el crecimiento económico del país.

Durante la inauguración, Santiago Nieto subrayó la importancia de generar espacios que fomenten la vinculación entre la ciencia, la industria y la propiedad intelectual.

Transformar la investigación en soluciones escalables y que permitan resolver grandes desafíos y fomenten la prosperidad económica para el país, es prioridad del IMPI. La idea es que se invierta en propiedad intelectual y México avance Santiago Nieto

Por su parte, Eugenio Aguilar, director del Tec de Monterrey, Campus Ciudad de México, señaló que el foro es resultado de un convenio de colaboración con el IMPI, cuyo objetivo es fortalecer el ecosistema nacional de innovación y emprendimiento.

IMPI y Tec de Monterrey presentan foro "La #PI invierte y México avanza". (Cortesía )

El encuentro reunió a ocho innovadoras e innovadores mexicanos, quienes presentaron sus proyectos ante un panel de jueces e inversionistas interesados en apoyar el desarrollo o la transferencia tecnológica.

La plataforma también permite que los participantes reciban retroalimentación inmediata al finalizar sus presentaciones, con la posibilidad de generar alianzas estratégicas o relaciones de inversión entre emprendedores y empresarios.